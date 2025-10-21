به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو عصر سه‌شنبه در نشست با سازمان‌های مردم‌نهاد سمنان در محل فرمانداری شهرستان، با تأکید بر جایگاه و نقش اثرگذار سمن‌ها در توسعه اجتماعی کشور گفت: متأسفانه در حوزه سازمان‌های مردم‌نهاد قانون مترقی و جامع نداریم و همین موضوع سبب بروز چالش‌هایی در روند فعالیت این مجموعه‌ها شده است.

وی با اشاره به بررسی طرح «نظام جامع سازمان‌های مردم‌نهاد» در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی افزود: این طرح هم‌اکنون در دستور کار کمیسیون است و امیدواریم با تصویب آن در صحن علنی مجلس، شاهد رفع موانع و ارتقای جایگاه قانونی سمن‌ها در کشور باشیم.

نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر در مجلس ادامه داد: در دو سطح ملی، در چارچوب وظایف مجلس شورای اسلامی و در سطح منطقه‌ای، در حوزه انتخابیه، نظام مسائل، دغدغه‌ها و مشکلات سازمان‌های مردم‌نهاد را به‌صورت مستمر پیگیری می‌کنیم.

به گزارش مهر، در پایان، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد نیز ضمن بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود، خواستار تعامل بیشتر دستگاه‌های اجرایی با سمن‌ها شدند.