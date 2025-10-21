  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی برکنار شد

منابع خبری اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، مشاور امنیت داخلی این رژیم را برکنار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع خبری اعلام کردند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی، مشاور امنیت داخلی این رژیم را برکنار کرده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، «زاحی هنگبی» را از سمت مشاور امنیت داخلی این رژیم برکنار کرده است.

هنگبی بعد از برکناری گفت که باید درباره شکست مفتضحانه ۷ اکتبر تحقیق کامل صورت گیرد.

مشاور برکنار شده امنیت داخلی این رژیم، تأکید کرد که باید یک تحقیق جامع در مورد «شکست مفتضحانه» روز هفتم اکتبر (حمله غافلگیرکننده مقاومت) انجام شود.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که هنگبی با تصمیمات نتانیاهو در جریان جنگ غزه هم نظر نبود و پیشتر با حمله به قطر و اشغال شهر غزه، مخالفت کرده بود.

