مریم جلالی معاون صنایع دستی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری همایش معاونان صنایع‌دستی که در سرعین برگزار شد گفت: بسیاری از معاونین صنایع دستی از راه‌های دور آمده‌اند و در همایش سراسری معاونان حضور پیدا کرده‌اند ما ظرفیت خوبی در استان اردبیل داریم چون مدیر کل اردبیل از اعضای صنایع دستی قدیم هست و ذهنیت کاملاً صنایع دستی دارد و همین یکی از ریشه‌هاست ما از این ظرفیت استفاده کردیم چون این تجربه قابل انتقال است.

وی افزود: نکته بعدی اینکه ما احتیاج داریم به زور شویم تغییراتی در معاونین صنایع دستی اتفاق افتاده است و باید بتوانیم مدیران قدیمی را با جدید آشنا کنیم این آشنایی خیلی مهم است باید شبکه ایجاد کنیم چون مزیت بعضی از استان‌های ما در تولید است ولی مزیت بعضی از استان‌های دیگر در توزیع است مثلاً مشهد مزیت توزیع داره سرعین مزیت توزیع دارد چون گردشگر به آنجا زیاد می‌رود مزیت بعضی از استان‌ها در تولید هست مثل کهگیلویه بویراحمد یا روستای عنبران.

جلالی ادامه داد: این شبکه سازی کمک می‌کند زنجیره‌ای که من همیشه دنبالش بودم کامل شود وقتی دانشگاه یزد و کرمان پای کار می آیند ظرفیتی ایجاد می‌کنند این ظرفیت برای معاونین صنایع دستی باید روشن شود.