به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده مردم شهرستانهای بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده بر اساس سند برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: از ابتدای سال جاری، تدوین ظرفیتها و بررسی چالشهای پیشروی حوزههای تخصصی در دستور کار قرار داشته است.
وی افزود: اعتبارات عمرانی مصوب این ادارهکل در سال جاری با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده، اما به دلیل شرایط تورم و اجرای طرحهای جدید در حوزه معرفی استان، نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتری هستیم.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه چهارمی این ادارهکل در ایجاد اشتغال استان، بیان کرد: با وجود عملکرد مطلوب در حوزه اشتغالزایی، سهم اعتبارات و منابع تخصیص یافته بسیار محدود است.
