۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۹:۵۹

برآبادی: توسعه بین‌المللی گردشگری خراسان جنوبی نیازمند تخصیص اعتبار

بیرجند- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت نگاه بین‌المللی به توسعه استان، گفت: توسعه بین‌المللی گردشگری خراسان جنوبی نیازمند افزایش تخصیص اعتبار است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد برآبادی صبح چهارشنبه در دیدار با نماینده مردم شهرستان‌های بیرجند، خوسف و درمیان در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده بر اساس سند برنامه هفتم توسعه کشور، گفت: از ابتدای سال جاری، تدوین ظرفیت‌ها و بررسی چالش‌های پیش‌روی حوزه‌های تخصصی در دستور کار قرار داشته است.

وی افزود: اعتبارات عمرانی مصوب این اداره‌کل در سال جاری با رشد ۴۰ درصدی مواجه شده، اما به دلیل شرایط تورم و اجرای طرح‌های جدید در حوزه معرفی استان، نیازمند تخصیص اعتبارات بیشتری هستیم.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان جنوبی با اشاره به جایگاه چهارمی این اداره‌کل در ایجاد اشتغال استان، بیان کرد: با وجود عملکرد مطلوب در حوزه اشتغالزایی، سهم اعتبارات و منابع تخصیص یافته بسیار محدود است.

