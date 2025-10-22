حضور مشاور سلامت روان در تولیدات نمایشی الزامی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در پی تداوم نمایش‌های نادرست از اختلالات روانپزشکی و فرآیندهای درمانی غیرواقعی در سریال‌های شبکه نمایش خانگی، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نامه‌ای خطاب به جواد رمضان‌نژاد، معاون سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، خواستار الزام استفاده از مشاور سلامت روان در مراحل پیش‌تولید مجموعه‌های نمایشی شد.

در این نامه آمده است: با وجود اعلام آمادگی کامل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، این معاونت به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری کلان سلامت روان کشور برای همکاری همه‌جانبه با تولیدکنندگان آثار نمایشی، همچنان شاهد ارائه گسترده محتوای نادرست و مخاطره‌آمیز در نمایش شخصیت‌های روانپزشکی، روند درمان، و اختلالات روانی هستیم.

رئیسی تصریح کرده است: نمایش اطلاعات نادرست، بخصوص در حوزه روانپزشکی، منجر به افزایش انگ اجتماعی نسبت به بیماران روانی شده و پیامدهای جدی برای سلامت روان جامعه در پی دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان تاکید کرده است: استفاده از مشاور سلامت روان مورد تأیید دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد در فرآیندهای پیش‌تولید و هماهنگی‌های مربوطه، در موارد مرتبط به صورت الزامی در نظر گرفته شود.