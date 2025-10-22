  1. سلامت
حضور مشاور سلامت روان در تولیدات نمایشی الزامی شد

در پی تداوم نمایش‌های نادرست از اختلالات روانپزشکی در سریال‌های شبکه نمایش خانگی، معاون بهداشت وزارت بهداشت خواستار الزام استفاده از مشاور سلامت روان در مراحل پیش تولید نمایشی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در پی تداوم نمایش‌های نادرست از اختلالات روانپزشکی و فرآیندهای درمانی غیرواقعی در سریال‌های شبکه نمایش خانگی، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نامه‌ای خطاب به جواد رمضان‌نژاد، معاون سازمان صداوسیما و رئیس سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی، خواستار الزام استفاده از مشاور سلامت روان در مراحل پیش‌تولید مجموعه‌های نمایشی شد.

در این نامه آمده است: با وجود اعلام آمادگی کامل دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد، این معاونت به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری کلان سلامت روان کشور برای همکاری همه‌جانبه با تولیدکنندگان آثار نمایشی، همچنان شاهد ارائه گسترده محتوای نادرست و مخاطره‌آمیز در نمایش شخصیت‌های روانپزشکی، روند درمان، و اختلالات روانی هستیم.

رئیسی تصریح کرده است: نمایش اطلاعات نادرست، بخصوص در حوزه روانپزشکی، منجر به افزایش انگ اجتماعی نسبت به بیماران روانی شده و پیامدهای جدی برای سلامت روان جامعه در پی دارد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان تاکید کرده است: استفاده از مشاور سلامت روان مورد تأیید دفتر سلامت روانی، اجتماعی و اعتیاد در فرآیندهای پیش‌تولید و هماهنگی‌های مربوطه، در موارد مرتبط به صورت الزامی در نظر گرفته شود.

