جزئیات کنسرت جدید ارکستر موسیقی ملی به خوانندگی عبدالحسین مختاباد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر موسیقی ملی ایران در دومین کنسرت پاییزه خود با عنوان «آن لحظهها»، ۷ و ۸ آبان با رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی عبدالحسین مختاباد در تالار وحدت روی صحنه میرود.
قطعات این کنسرت روی اشعاری از شاعران نامدار فارسی چون عراقی، مولانا، حافظ، شفیعی کدکنی و ساعد باقری آهنگسازی شدهاند؛ «گل باغ آشنایی»، «همای قاف»، «نقش خیال»، «آن لحظهها»، «شبانگاهان» از جمله قطعات انتخابی برای این اجرا است که آهنگسازی بیشتر آنها را همایون رحیمیان و عبدالحسین مختاباد برعهده داشتهاند.
کنسرت «آن لحظهها»؛ اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران با رهبری همایون رحیمیان و خوانندگی عبدالحسین مختاباد، چهارشنبه و پنجشنبه، ۷ و ۸ آبان از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت برگزار میشود.
بلیتهای این اجرا از طریق سایت هنرتیکت در دسترس علاقهمندان قرار دارد.
