از «زال» تا «رستم» در تازه ترین کنسرت ارکستر موسیقی ملی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، ارکستر موسیقی ملی ایران با اجرای اوورتور «رستمزاد» که امیر پورخلجی آن را بر اساس روایت‌های شاهنامه فردوسی ساخته‌است، ۷ و ۸ مهر در تالار وحدت میزبان علاقه‌مندان به موسیقی و ادبیات فارسی بود.

این اجرا با یک پرولوگ کوتاه آغاز شد و در ادامه با حضور راوی و همراهی نوازندگان، اوورتور «رستمزاد» در ۱۷ پرده پیش روی مخاطبان قرار گرفت؛ روایت و موسیقی به صورت جداگانه و گاه در ترکیب با یکدیگر فضایی تازه و متفاوت در تالار وحدت ایجاد کردند.

«آغاز داستان»، «خواب دیدن سام نریمان»، «پادشاهی دادن سام زال را»، «دیدار زال و مهراب کابلی»، «مهر پیوستن رودابه به زال»، «رفتن پرستندگان رودابه به دیدن زال زر»، «رفتن زال به نزد رودابه»، «نخستین دیدار زال و رودابه»، «نامه نوشتن زال به نزدیک پدرش سام»، «آگاه شدن سیندخت و مهراب از شیفتگی زال و رودابه»، «آگاهی یافتن منوچهر از کار زال و رودابه»، «رفتن سام به جنگ مهراب»، «فرستادن سام، زال را با نامه، به نزد منوچهر»، «رسیدن زال به نزد منوچهر و آزمودن زال»، «پاسخ منوچهر به سام و پیوند زال و رودابه» و «رستمزاد» بخش‌های این اوورتور را تشکیل می‌دادند.

از نکات قابل توجه این اجرا حضور نوازندگان سازهای بادی در بالکن‌های تالار وحدت بود و رهبر ارکستر در بخش‌هایی از کنسرت، رو به جایگاه‌ها در بالکن اول و دوم، سکشن بادی را رهبری می‌کرد.

سید سعید سرابی مدیرکل دفتر هماهنگی امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، محمداله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، ابوالفضل صادقی نژاد دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان کشور، سید امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی، مانی جعفرزاده، بهزاد عبدی، علی جعفری پویان، حسین علیشاپور، سید محسن حسینی، محمد سلوکی و ... از جمله مسئولان و هنرمندان حاضر در ۲ اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران در تالار وحدت بودند.

مازیار ظهیرالدینی (نوازنده ویولن و کنسرت مایستر)، امیر مینوسپهر، علیرضا خلج اسماعیلی، هلیا محمدولی بارفروش، رمیصا نفیسی، فرمهر حسن بیگلو، فرناز دارویی، فاطمه بلادر، آناهیتا عظیمی، سینا افتخاری‌نیا، فرناز زندیه، فارس مخلص، یکتا علیزاده (ویولن یک)، مهوش عسگری، آرش جامع، بهنام آقاجانیان، امیر نظری سالاری، نگین سمایی، حمید خدایی، سجاد صالح‌آبادی، پارسا معین، علیرضا گلستانه، کیانا کاوه، کیمیا لشکری، رادمهر فلاح (ویولن دو)، هومن اتابکی، همایون هاشم‌زاده، پیمان ابولحسنی، امیرحسین طائی، اشکان نظر، جاوید پناهی، روشا گواهی، نیاز لاهرودی، الهام آقابابایی، بهار براهیمی (ویولا)، محمدحسین غریبی، ماکان خویی‌نژاد، علی آقاجانی، غزاله حاج‌کاظم شیرازی، نرگس فلاح‌پسند، روژان فلاح‌ بردبار، زهرا ساجدی، امین چراغیان، زهرا کتابی، هلیا پور کریمی، هستی علیزاده (ویولنسل)، سروش کاکاوند، هادی اسماعیلی، پریا اکرمی، نازنین احمدی، کوروش ملکی، ستاره نامور (کنترباس)، فاطمه یوسفی‌نژاد، لیلا بازغی، روژینا صادقی، امیرحسین گرگین، ریحانه رفیعی، پارمیدا بهادران (هورن)، علی ضرابی، کامیار ماندگاریان (ترومپت)، عرفان فرشی‌زاده (تیمپانی)، ماهان ببری (پرکاشن) نوازندگان ارکستر ملی در این کنسرت بودند.