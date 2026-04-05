  1. استانها
  2. بوشهر
۱۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

تاکید فرماندار عسلویه بر لزوم بهبود کیفیت خدمات و رفع موانع و مشکلات

بوشهر- فرماندار عسلویه، بر لزوم تداوم خدمات دولتی به مردم در شرایط فعلی تاکید کرد و گفت: بهبود کیفیت خدمات و رفع موانع و مشکلات در دستور کار باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از ادارات برق و تامین اجتماعی شهرستان عسلویه بر اهمیت حفظ خدمات مستمر دولتی به شهروندان تاکید کرد.

فرماندار عسلویه اظهار کرد: خدمات مستمر دولت به مردم در شرایط فعلی نباید متوقف شود.

پاسالار با بررسی عملکرد این ادارات، با تاکید بر لزوم بهبود کیفیت خدمات و رفع موانع و مشکلات احتمالی نکات لازم را بیان کرد.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای نظارت بر اجرای وظایف دستگاه‌های اجرایی و اطمینان از دسترسی آسان مردم به خدمات عمومی انجام شد ،افزود: بازدید از ادارات برای بهبود کیفیت خدمات رسانی بصورت مستمر انجام خواهد گرفت.

کد مطلب 6792320

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها