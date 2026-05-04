فرماندار عسلویه: جایگاه استاندارد در شهرستان ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر دوشنبه در دیدار با مدیر کل استاندارد استان بوشهر ،با اشاره به گستردگی عملیات نمایندگی استاندارد در این شهرستان صنعتی و بندری، اظهار کرد: با توجه به حجم بالای فعالیت‌های استاندارد در منطقه، گامی ضروری برای بهبود خدمات دانسته می‌شود. انتظار می‌رود این نمایندگی به اداره ارتقا یابد و کادر انسانی آن به طور کامل تکمیل شود تا خدمات بهینه‌تری ارائه گردد.

فرماندار عسلویه همچنین از تلاش‌های گسترده نمایندگی استاندارد در جریان «جنگ سوم» قدردانی کرد و افزود: در آن مقطع حساس، این نمایندگی تمام توان خود را برای تسهیل تخلیه لنج‌های باری در اسکله‌های نخل تقی و عسلویه و کشتی‌های لنگر انداخته به کار بست که شایسته تقدیر است.

رفع مشکلات در عسلویه

مدیرکل استاندارد استان بوشهر، نیز قول مساعدت داد و گفت: تلاش خواهیم کرد تا نمایندگی استاندارد عسلویه به اداره ارتقا یابد و مشکلات کادر اداری آن نیز به زودی حل شود.

احسان رنجبر افزود: این تصمیم می‌تواند نقش مهمی در حمایت از صنایع مستقر در شهرستان و فعالیت‌های دریایی عسلویه ایفا کند.