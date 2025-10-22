رفع چالش کادرسازی و نیروی انسانی با تاسیس مراکز معارف اسلامی ناب

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام روح الله حریزاوی قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی در دومین نشست تخصصی آموزش و تعالی مسئولان حوزه‌های معارف اسلام ناب کشور که پیش از ظهر امروز در محل سازمان دارالقرآن کریم برگزار شد، اظهار داشت: این جلسه جنبه علمی یا آموزشی ندارد، بلکه هدف، قدردانی از تلاش و همت مجموعه‌ای از برادران فعال در شناسایی نقاط مستعد تأسیس مراکز معارف اسلامی ناب در سراسر استان‌هاست؛ نقاطی که می‌توانند میزبانی این جریان ارزشمند را به‌عهده بگیرند و زمینه شکل‌گیری حرکت علمی و فرهنگی عمیقی را فراهم کنند.

وی با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب اسلامی گفت: برای ایجاد یک تمدن اسلامی همچون هر تمدن دیگر دو عنصر اساسی لازم است؛ یکی تولید فکر و دیگری تربیت انسان است. بر همین اساس، برکات و ثمرات راه‌اندازی مراکز معارف اسلامی در سراسر کشور ظرف مدت کوتاهی قابل لمس خواهد بود. با تجربه و یافته‌های علمی و تربیتی می‌توان تصدیق کرد که نخستین مشکل در آغاز هر کار، کمبود نیروی انسانی مؤمن و متخصص بوده است.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه، با استناد به فرمایش امیرالمؤمنین علیه‌السلام گفته شد: حضرت می‌فرمایند دقت در برنامه‌ریزی ما را بیش از تهیه امکانات به مقصد می‌رساند. مشکل اصلی ما همواره در زمینه برنامه‌ریزی، کادرسازی و تأمین نیروی انسانی بوده است، زیرا سخن از یک ایدئولوژی و نظام فکری و معنایی عمیق و نه صرفاً یک ساختار آموزشی است. مباحث حوزه معارف، به جهت عمق معنایی بالا، نیازمند افراد صاحب تحمل علمی و فکری است.

حریزاوی با اشاره به نظام فکری امامین انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی نظامی است که پدیدآورنده و رشددهنده بزرگ‌ترین نهضت انسانی پس از عصر انبیا و ائمه است. پس طبیعی است که هر فردی توان درک عمق این مباحث را ندارد. رهبر انقلاب می‌فرماید برای یک کشور، نیروی انسانی همه‌چیز است.

وی افزود: در تشخیص تمایز این حرکت با دیگر فعالیت‌ها، می‌توان از مفاهیم فلسفی مانند فصل، عرض عام و خاص بهره برد. از سویی نیز باید توجه داشت که توسعه این جریان موجب همراهی عده‌ای از روی اشتراکات و مخالفت برخی از روی تفاوت‌ها خواهد شد که کاملاً طبیعی است. تلاش ما باید بر این باشد که اشتراکات را بیشتر کنیم و افتراقات را کاهش دهیم.

قائم مقام سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه در شرایط کنونی سبک‌های زندگی جدید مدام ظهور می‌کنند و انسان دستخوش تغییر و دگرگونی است گفت: جامعه امروز، نسبت به حدود بیست سال پیش به‌طور چشمگیری تغییر کرده است؛ آن‌زمان جامعه مدنی مورد توجه و علاقه بسیاری بود، اما اکنون آن نگرش از میان رفته و اندیشمندان از جامعه پلتفرمی سخن می‌گویند. جهان امروز با پلتفرم‌هایی مواجه است که سرنوشت‌ها، افکار و اندیشه‌ها را تغییر می‌دهند و مسیر آینده انسان را دگرگون می‌سازند.

حریزاوی ادامه داد: بر همین اساس کار بزرگ و مهمی را که آغاز کرده‌ایم و با اهتمام و جدیت دنبال می‌کنیم. نباید برخورد سطحی داشته باشیم یا با بی‌توجهی از کنار مسائل عبور کنیم؛ بلکه لازم است با استحکام، اندیشه و همفکری مسائل را بررسی کنیم و ایرادات و اشکالات را بیابیم و با همکاری جمعی رفع کنیم. این مسیر، کار جمعی و تأسیس یک نظام ماندگار است و باید از همان ابتدا با دقت و تعهد پیش رود.

‌