به گزارش خبرنگار مهر، حسین معصومشاهی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به لزوم توجه شهروندان در انجام معاملات طلا و سکه اظهار داشت: شهروندان حتماً خرید خود را از واحدهای دارای پروانه کسب معتبر انجام داده و فاکتور رسمی دریافت کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به لزوم دقت در خرید سکه‌های بانکی از جمله پارسیان افزود: برای پیشگیری از ضرر و زیان، لازم است خرید این سکه‌ها صرفاً از واحدهای مجاز صورت گیرد و فیش پرداختی یا قبض دستگاه پوز نیز نزد خریدار باقی بماند.

معصومشاهی ادامه داد: در صورت بروز هرگونه اختلاف میان خریدار و فروشنده، شهروندان می‌توانند با مراجعه به اتحادیه، موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری کنند.

رئیس اتحادیه طلافروشان ورامین در پایان با اشاره به خطر سرقت طلا و جواهرات تصریح کرد: از همشهریان تقاضا دارم طلا و زیورآلات خود را در مکان‌های امن و مطمئن نگهداری کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.