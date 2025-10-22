  1. استانها
هشدار اصناف درباره خرید سکه‌های بانکی از واحدهای فاقد مجوز در ورامین

ورامین- رئیس اتحادیه طلا، جواهر و ساعت ورامین با تأکید بر ضرورت دقت در خرید طلا و سکه، از شهروندان خواست تنها از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب معتبر خرید کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین معصومشاهی، بعد از ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به لزوم توجه شهروندان در انجام معاملات طلا و سکه اظهار داشت: شهروندان حتماً خرید خود را از واحدهای دارای پروانه کسب معتبر انجام داده و فاکتور رسمی دریافت کنند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود.

وی با اشاره به لزوم دقت در خرید سکه‌های بانکی از جمله پارسیان افزود: برای پیشگیری از ضرر و زیان، لازم است خرید این سکه‌ها صرفاً از واحدهای مجاز صورت گیرد و فیش پرداختی یا قبض دستگاه پوز نیز نزد خریدار باقی بماند.

معصومشاهی ادامه داد: در صورت بروز هرگونه اختلاف میان خریدار و فروشنده، شهروندان می‌توانند با مراجعه به اتحادیه، موضوع را از طریق مراجع ذی‌ربط پیگیری کنند.

رئیس اتحادیه طلافروشان ورامین در پایان با اشاره به خطر سرقت طلا و جواهرات تصریح کرد: از همشهریان تقاضا دارم طلا و زیورآلات خود را در مکان‌های امن و مطمئن نگهداری کنند تا از بروز خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

