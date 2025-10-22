عامل تیراندازی در کوهدشت دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی امانی امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی به سمت منزل یکی از شهروندان در یکی از محلات شهرستان کوهدشت، شناسایی و دستگیری متهم یا متهمان در دستور کار پلیس این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران کلانتری ۱۱ این شهرستان با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی یک متهم را در این زمینه شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی ضربتی موفق به دستگیری وی شدند.

فرمانده انتظامی کوهدشت ضمن اشاره به کشف سلاح به‌کاررفته، بیان داشت: متهم علت تیراندازی را اختلافات قبلی عنوان کرده است که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شد.

سرهنگ امانی، تصریح کرد: هر اقدامی که آرامش شهروندان را مختل کند با برخورد جدی و قانونی پلیس روبرو خواهد شد و شهروندان نیز هرگونه مورد مشکوک در این زمینه را به پلیس اطلاع دهند.