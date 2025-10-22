به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان شهرستان دشتستان اظهار کرد: امیدواریم با هم‌اندیشی و همفکری شاهد ارتقای سطح خدمات بهزیستی در سطح شهرستان دشتستان و استان بوشهر باشیم.

وی با اشاره به گسترش روزافزون مأموریت‌های سازمان بهزیستی بیان کرد: این سازمان در حال حاضر ۱۷۰ مأموریت مهم و حساس دارد که شامل قبل از تولد تا زمان مرگ می‌شود و این در حالی است که ساختار سازمان بهزیستی کوچک شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: تلاش شده تا هیچکس که شرایط لازم را دارد از خدمات بهزیستی جا نماند. کیفیت‌بخشی به خدمات و تحقق عدالت در خدمات‌دهی را نیز در دستور کار داریم. در این مسیر توسعه کمی و کیفی مشارکت‌ها را در دستور کار داریم.

وی یکی دیگر از سیاست‌های سازمان بهزیستی را محلی گرایی عنوان کرد و افزود: یکی از برنامه‌های ما طرح سلام است و در ساعت‌های بعد از ظهر از فضای مدرسه برای سلامت اجتماعی محله محور استفاده می‌شود. از غربالگری سلامت چشم سالمندان شروع کردیم.

تأمین ۱۰ هزار جهیزیه

حسینی با بیان اینکه ۱۰ هزار جهیزیه در سال جاری تهیه خواهیم کرد و نیمی از ازدواج‌های شهرستان را پوشش می‌دهیم ادامه داد: زنان سرپرست خانوار از اهمیت بالایی برای ما قرار دارند و همه زنان سرپرست خانوار روستایی و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر را بیمه رایگان خواهیم کرد.

وی ادامه داد: در شهرستان دشتستان هزار و ۳۹۰ دانش‌آموز و دانشجو را تحت پوشش قرار خواهیم داد و به ۳۲۰ نفر از افراد مسن نیز کمک هزینه درمان خواهیم داد.

ایجاد اشتغال برای ۸۰۰ نفر اشتغال

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۲۶۰ نفر از جامعه هدف در دشتستان را به اشتغال می‌رسانیم بیان کرد: شهرستان دشتستان ۱۷۰ نفر سهمیه داشت ولی با تاکید نماینده مردم در مجلس این سهمیه را افزایش می‌دهیم.

وی تاکید کرد: در استان بوشهر برای ۸۰۰ نفر اشتغال از طریق پنل‌های خورشیدی ایجاد می‌شود که ماهانه پنج میلیون تومان به حساب آنها خواهد رفت و سهم شهرستان دشتستان در این زمینه مد نظر قرار دارد.

تأمین مسکن

حسینی از تأمین اعتبار برای تکمیل ۲۴ واحد در حال اجرا در شهرستان دشتستان خبر داد و تصریح کرد: ۱۱۰ واحد مسکن دیگر را نیز در سال جاری تأمین خواهیم کرد و برای این واحدها ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات و ۳۰۰ میلیون تومان بلاعوض اختصاص خواهیم داد که مبلغ بلاعوض تا ۵۰۰ میلون تومان قابل افزایش است.

وی تصریح کرد: ۱۳ هزار نفر در این شهرستان در طرح غربالگری گوش و چشم قرار خواهند گرفت. حق پرستاری ضایعه نخاعی امسال به همه افراد دارای شرایط ارائه می‌شود.

راه‌اندازی مراکز جدید

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: یک مرکز سالمندان، یک مرکز جسمی حرکتی و یک مرکز کودکان کار، مرکز مشاوره، مرکز اورژانس اجتماعی از تعهدات ما در این سفر خواهد بود که در این شهرستان اجرا می‌شود.

وی اظهار کرد: برای همه کسانی که در شهرستان دشتستان نیازمند ویلچر و وسایل توانبخش هستند در سال جاری تأمین خواهد شد. در مورد ویلچر برقی هم برای افرادی که نیاز دارند تأمین خواهد شد و یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان هم برای نوسازی مراکز بهزیستی در شهرستان دشتستان اختصاص می‌یابد.