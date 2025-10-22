به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمیکاربردی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در دیدار با رئیس، معاونین و مدیران ستادی این دانشگاه، سی و چهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه جامع علمیکاربردی را تبریک گفت و بر نقش کلیدی این دانشگاه در خدمترسانی به اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.
مهاجرانی با بیان اینکه نقطه قوت دانشگاه جامع علمیکاربردی، دانش آموختگان با اشتغال پایدار است، از آمار بالای اشتغال دانشآموختگان این دانشگاه ابراز خرسندی کرد و گفت: اینکه بالای ۷۰ درصد از دانشآموختگان دانشگاه جامع علمیکاربردی شاغل هستند، جای تبریک و خداقوت دارد.
سخنگوی دولت چهاردهم، وجود مراکز علمیکاربردی در سرتاسر کشور را مصداق عینی عدالت آموزشی خواند و افزود: دسترسی به آموزش عالی جزو حقوق شهروندی است.
مهاجرانی با اشاره به ضرورت سیاست گذاری مناسب برای ارتقای سطح مهارتی، آئیننامه ارتقای اعضای هیئت علمی را نیز نیازمند بازنگری دانست و گفت: در این آئیننامه افزایش مهارت یا مواردی از این جنس وجود ندارد و معیارها مبتنی بر مدل دانشگاههای نظری و بر پایه مقاله و پژوهش نوشته شده است.
وی با تأکید بر رسالت ویژه دانشگاه جامع علمیکاربردی گفت: عبارت کاربردی در عنوان این دانشگاه نشان میدهد که بناست آدمی را پرورش دهد که میتواند با کسب مهارت صاحب شغل شود یا خلأ مسیر شغلی خود را پر کند.
مهاجرانی افزود: رسالت این دانشگاه برقراری رابطه طبیعی بین آموزش، توانافزایی و شغل است تا آموزش را مستقیماً به کارخانه و کارگاه متصل کند.
وی با اشاره به نیاز صنعت کشور به نیروی کار ماهر، تربیت کاردان فنی و کارشناس فنی را بسیار حائز اهمیت خواند و در پایان، آموزش مهارتهای زندگی از جمله خودشناسی، عزت نفس، مدیریت استرس و کنترل خشم را در کنار مهارتهای شغلی خواستار شد تا دانشجویان بتوانند در زندگی فردی و اجتماعی خود موفق باشند.
محمد علی اکبری رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی ضمن خوشآمدگویی به سخنگوی دولت گفت: در سیوچهارمین سالگرد تأسیس دانشگاه، افتخار میزبانی از سخنگوی دولت را داریم. دانشگاه جامع علمیکاربردی در سپهر آموزش عالی کشور جایگاهی ویژه و افتخارآمیز دارد. بنیانگذاران این زیرنظام آموزشی اندیشهای درست و آیندهنگر داشتند و ما قدردان تلاشهای پیشینیان هستیم.
وی افزود: دانشگاه جامع علمیکاربردی با سایر دانشگاهها تفاوت ماهوی دارد؛ در حوزهای متفاوت فعالیت میکند و باری بر دوش دولت نیست، بلکه با کمترین هزینه بیشترین خدمت را به کشور ارائه میدهد.
رئیس دانشگاه تصریح کرد: میزان بودجهای که دانشگاه از دولت دریافت میکند، کمتر از سرانه سه هزار دانشجو است، در حالی که هماکنون بیش از ۲۳۰ هزار دانشجو در این دانشگاه مشغول تحصیلاند. این نسبت، بیانگر کارآمدی و بهرهوری بالای دانشگاه است؛ بهویژه آنکه دانشگاه تنها در دو مقطع کاردانی و کارشناسی فعالیت دارد و هیچگونه پذیرشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی ندارد.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه جامع علمیکاربردی با تکیه بر شبکهای گسترده از مراکز در سراسر کشور، نماد عدالت آموزشی است و با وجود محدودیت منابع، مأموریت ملی خود را به بهترین شکل انجام میدهد.
علی اکبری در پایان تأکید کرد: اعتقاد راسخ داریم که کیفیت آموزشها باید بهگونهای باشد که نسبت به خروجیهای دانشگاه اطمینان خاطر داشته باشیم. نتیجه این نگاه، جایگاه نخست دانشگاه جامع علمیکاربردی در میان دانشگاههای کشور از حیث میزان اشتغال فارغالتحصیلان است؛ افتخاری که حاصل تلاش خانواده بزرگ این دانشگاه در سراسر ایران است.
در پایان این مراسم علی اکبری خواستار توجه ویژه دولت به حوزه مهارت آموزی کشور از سطوح پایه تا عالی شد.
