تاکید فرماندار تنگستان بر جلوگیری از افزایش قیمت خارج از چارچوب

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی چهارشنبه شب در نشست کمیته تنظیم بازار شهرستان با بیان اینکه در شرایط فعلی، مهمترین وظیفه کارگروه، جلوگیری از هرگونه افزایش قیمت خارج از چارچوبهای مصوب در کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم است، از بازرسان خواست تا با جدیت و بدون تعارف با گرانفروشی برخورد کنند.
فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه زنجیره توزیع کالاها از مرحله ورود تا رسیدن به دست مصرفکننده نهایی، کاملاً شفاف و قابل ردیابی باشد، تصریح کرد: هرگونه احتکار و اختفای کالا، به مثابه اخلال در نظم اقتصادی تلقی شده و دستگاههای مربوطه موظف به شناسایی و برخورد با این عوامل هستند.
سلیمانی با تفکیک قائل شدن بین تولیدکنندگان متعهد و سودجویان، خاطرنشان کرد: ما تمام قد از تولیدکنندگانی که با رعایت ضوابط، با قیمت منصفانه و کیفیت مناسب محصول خود را عرضه میکنند، حمایت خواهیم کرد و تسهیلات و رفع موانع تولید برای این قشر در اولویت قرار دارد.
وی بر لزوم پایش روزانه اقلامی که بیشترین تأثیر را بر سبد خانوار دارند، از جمله مواد غذایی، پوشاک و مصالح ساختمانی، تأکید کرد و خواستار ارائه گزارشهای میدانی هفتگی به صورت مستند شد.
فرماندار تنگستان در پایان، اهمیت همافزایی بین تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، صنعت، معدن و تجارت و سایر نهادهای نظارتی را مورد تأکید قرار داد و اعلام کرد که هماهنگی قوی بین این نهادها، کلید موفقیت در تنظیم بازار خواهد بود.
