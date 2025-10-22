به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه سومین رویداد روایتنویسی «چای روضه»، که به همت حوزه هنری چهارمحال و بختیاری با هدف پاسداشت آئینهای عزاداری و ترویج فرهنگ حسینی در قالب زبان روایت و هنر برگزار شد، با معرفی برگزیدگان این دوره به کار خود پایان داد.
احسان قائدی، رئیس حوزه هنری چهارمحال و بختیاری، در مراسم پایانی این رویداد با اشاره به اهمیت بازآفرینی آئینهای عاشورایی از دریچه هنر گفت: رویداد روایتنویسی چای روضه تلاش دارد تا پیوند دیرینه میان ایمان، احساس و روایت را در قالبی هنری زنده نگه دارد. ما معتقدیم که ادبیات آئینی تنها یک حوزه ادبی نیست، بلکه بخشی از حافظه جمعی ملت ماست؛ بخشی که آئین چای روضه در آن نقشی نمادین و مردمی دارد. این رویداد فرصتی برای پرورش نسل تازهای از راویان ایمان و عشق حسینی است؛ کسانی که با زبان امروز، مفاهیم جاودانه عاشورا را تبیین و بازگو میکنند.
وی با اشاره به میزان مشارکت گسترده هنرمندان در این دوره افزود: بیش از ۱۰۰ اثر برای شرکت در این رویداد هنری به دبیرخانه ارسال شده بود که پس از بررسی و ارزیابی اولیه، ۳۵ اثر منتخب متعلق به ۲۸ هنرمند بهعنوان نامزدهای نهایی برای داوری نهایی انتخاب شدند. این آمار نشان میدهد که علاقهمندی به ادبیات آئینی در میان نسل جوان رو به گسترش است و جریان روایتنویسی مذهبی همچنان زنده و پویا پیش میرود.
رئیس حوزه هنری در ادامه خاطرنشان کرد: سومین دوره این رویداد به همت هنرمندان جوان و روایتگران متعهد برگزار شد و خوشبختانه با استقبال چشمگیری همراه بود. در آثار ارائهشده، روایتهایی از صمیمیت خانههای ایرانی، شور هیئتها و باور مردم در قابهای کوتاه اما ماندگار به تصویر کشیده شد.
قائدی همچنین از برگزاری کارگاه تخصصی روایتنویسی بهصورت همزمان با آئین اختتامیه خبر داد و گفت: هدف ما تنها معرفی برگزیدگان نیست؛ بلکه میخواهیم بستری آموزشی برای ارتقای سطح ادبی و هنری هنرمندان حوزه روایت و ادبیات آئینی فراهم کنیم. برگزاری کارگاه همزمان با اختتامیه، فرصتی بود تا شرکتکنندگان از تجارب هنرمندان و کارشناسان برجسته این عرصه بهرهمند شوند.
در پایان این مراسم، از آثار برگزیده و برترین روایتگران سومین دوره رویداد «چای روضه» با اهدای تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جایزه نقدی تجلیل بهعمل آمد.
برگزیدگان سومین رویداد روایتنویسی «چای روضه»
۱. فرشته محمدی برای نگارش روایت «سیاه روشن»، رتبه اول
۲. راضیه رئیسیان برای نگارش روایت «بوی دارچین» رتبه دوم
۳. نرجس سادات موسوی برای نگارش روایت «سنگ آخر» رتبه سوم
همچنین سروناز عباسی زاده برای نگارش روایت جرأت، زهرا محمدی برای نگارش روایت «حق تشنه است»، ساره باقری برای نگارش روایت «پچ پچ سنگ ها» و فاطمه محمد یوسفی برای نگارش روایت «خان نهم» بهعنوان شایسته تقدیر معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم، ضمن معرفی برگزیدگان «چای روضه»، جوایز پنج هنرمند برگزیده جشنواره روایت بیداری نیز به ایشان اهدا گردید.
آثار برتر این جشنواره که نظر هیئت داوران را جلب کردند، عبارت بودند از: «کرامت» به قلم اشرف لنجانی، «میدان انقلاب» به قلم نرجس تاج الدینی، «سایهها در آتش» به قلم سروش غلامی، «سیاوش» به قلم سهیلا سپهری و «سفر در برف و آتش» به قلم سیدعلی مستجاب الدعواتی.
