سکان داوری «چای روضه» در دستان سه نویسنده حوزه داستان و تاریخ شفاهی

به گزارش خبرنگار مهر، واحد آفرینش های ادبی این حوزه رسماً سه عضو هیئت داوران سومین دوره رویداد روایت‌نویسی «چای روضه» را معرفی کرد. این رویداد ادبی اکنون با حضور نویسندگان و پژوهشگران با سوابق متعدد، در مرحله ارزیابی آثار قرار گرفته است.

بر این اساس، خانم‌ها آسیه طاهری، مریم بهادری و فاطمه مهرابی از سوی حوزه هنری چهارمحال و بختیاری به‌عنوان داوران این رویداد هنری معرفی شدند.

آسیه طاهری، از نویسندگان فعال نسل جوان است که علاوه بر نگارش، در حوزه آموزش نیز سوابق قابل توجهی دارد. وی اکنون استادیار مدرسه مبنا و دبیر هیئت تحریریه مجله تخصصی «مدام» است. طاهری پیش از این نیز به‌عنوان استاد در کلاس‌های نویسندگی «ترنجینو» حوزه هنری حضور داشته است.

فاطمه مهرابی فارغ‌التحصیل رشته ادبیات نمایشی است و فعالیت‌های گسترده‌ای در حوزه تاریخ شفاهی و ادبیات پایداری دارد. او اولین کتاب خود را در حوزه زن و سبک زندگی با عنوان «حیات طیبه» در سال ۱۳۹۲ منتشر کرد و حدود هشت سال است که در زمینه داستان و روایت کار می‌کند. از جمله آثار منتشرشده این نویسنده در حوزه تاریخ شفاهی، می‌توان به «آقای مهندس» که روایت زندگی شهید محمد طرح‌چی است و همچنین کتابی در مورد زندگی شهید محسن صادقی از نگاه مادر ایشان اشاره کرد. جدیدترین اثر او نیز در مورد شهید روح‌الله عجمیان است که در مرحله بازنویسی قرار دارد.

مریم بهادری دارای مدرک کارشناسی ادبیات فارسی است. مسیر نویسندگی او از سال ۹۹ با شرکت در کلاس‌های داستان‌نویسی بهزاد دانشگر آغاز شد. پس از آن، بهادری داستان‌نویسی پیشرفته را نزد استاد سرشار و دوره مقدماتی و پیشرفته رمان نوجوان را با آقای شاه‌آبادی گذرانده است. فعالیت در باشگاه ادبی بانوی فرهنگ و گذراندن دوره پیشرفته رمان با حضور سمیه عالمی از دیگر سوابق این هنرمند است. رمان «میراث‌خون» و اثر تاریخ شفاهی «بانوی مصطفی» دو اثر مکتوب چاپ شده او هستند. همچنین، مسئولیت حلقه ادبی «مانا» و دبیری روایتخانه اصفهان نیز از دیگر فعالیت‌های اجرایی وی محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، 35 اثر از ۲۸ هنرمند به مرحله نهایی داوری راه یافتند که مراسم اختتامیه و اهدای جوایز این رویداد مهم فرهنگی، چهارشنبه ۳۰ مهر ماه ساعت ۱۵ در حوزه هنری انقلاب اسلامی چهارمحال و بختیاری در شهرکرد برگزار خواهد شد.