قدردانی بلاروس از ایران به دلیل حمایت در رفع تعلیق توسط IPC

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری ورزش و جوانان، «دیمیتری کالتسوف»، سفیر بلاروس در ایران بعدازظهر امروز (دوشنبه 14 مهرماه) با دکتر احمد دنیامالی دیدار داشت تا در خصوص همکاری‌های مشترک و توسعه روابط میان دو کشور در حوزه‌های ورزش و جوانان گفت‌وگو کند.

اولین موضوع گفتگوی نشست وزیر ورزش و جوانان با سفیر بلاروس به بحث رفع تعلیق ورزش این کشور در کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) اختصاص داشت. کشورهای بلاروس و روسیه که به دلیل درگیری و جنگ با اوکراین مدتی را از حضور در رویدادهای جهانی معلولین و توانیابان محروم بودند، به تازگی در مجمع عمومی IPC رفع تعلیق شدند و مجددا از تمامی حقوق و امتیازات عضویت در این نهاد بالادستی ورزش دنیا برخوردار شدند.

دنیامالی با اشاره به این قضیه خطاب به «کالتسوف» گفت: سیاست دولت ایران این است که با کشورهای دوست، همکاری همه جانبه‌ای را داشته باشد. بلاروس و روسیه هم جز کشورهایی هستند که ما دوستی دیرینه‌ای با آن‌ها داریم و تلاش زیادی کردیم که محرومیت دو کشور در IPC برداشته شود. چرا که معتقدیم تحریم‌ها علیه شما ناعادلانه بوده و آن را محکوم می‌کنیم. امیدواریم این اتفاق سرآغاز خوبی برای رفع تعلیق شما از کمیته بین المللی المپیک (IOC) نیز باشد و بتوانید با پرچم بلاروس در بازی‌های المپیک حاضر شوید. به هر شکل برخوردی که با روسیه و بلاروس رخ داد، کاملا سیاسی است. IOC باید پاسخ روشنی در مورد این تصمیمات سیاسی بدهد. رژیم صهیونیستی مصداق عینی این مسئله است. چرا در مورد اسراییل موضع گیری نمی‌کنند؛ رژیم کودک‌کشی که بی رحمانه کشتار می گ‌کند و نژادپرستی به راه انداخته است.

وی با بیان این که امروزه بلاروس جایگاه خوبی در سازمان‌های بین المللی دارد، تصریح کرد: بلاروس در اتحادیه اوراسیا، اجلاس شانگهای و سازمان بریکس حضور فعالی دارد. نمایندگان بلاروس در اجلاس اخیر شانگهای پیشنهادات خوبی را در خصوص برگزاری جام آزاد شانگهای مطرح کردند و ما نیز پشتیبانی لازم را از آن انجام دادیم. در حال حاضر نیز وزیر صمت ایران مسئولیت کمیسیون مشترک همکاری بین ایران و بلاروس را دارد و مامور است تا ماحصل تصمیمات و توافقات روسای جمهور دو کشور را که به تازگی با هم دیدار داشتند در تمامی حوزه ها (اقتصاد، ورزش، فرهنگ، هنر، آموزش و...) پیگیری کند.

وزیر ورزش و جوانان برای نزدیکی و گسترش روابط ورزشی و فنی ایران و بلاروس، از سفیر خواست تا پیغام دعوت او را به همتای خود در این کشور برساند. وی ادامه داد: ما به زودی در تهران میزبان وزیر ورزش بلاروس خواهیم بود تا از نزدیک در خصوص تعاملات فنی و ورزشی دو کشور با هم گفتگو داشته باشیم. ایران و بلاروس اشتراکات و ظرفیت‌های خیلی خوب دارند که می‌توانند از هم استفاده کنند. بلاروس جز کشورهای پیشرفته در رشته کشتی است و در تیراندازی هم صاحب قدرت است. بلاروس تیم فوتبال حرفه‌ای دارد و مشتاقیم شرایطی مهیا شود تا بازی‌های دوستانه‌ای بین دو تیم داشته باشیم. بهره‌مندی از دانش مربیگری طرفین یکی از امتیازات بسیار خوب برای ارتقای سطح فنی دو کشور است.

«دیمیتری کالتسوف»، سفیر بلاروس نیز صحبت هایش را با قدردانی از وزیر ورزش و جوانان در خصوص حل موضوع تعلیق این کشور در IPC شروع کرد. وی گفت: دکتر پزشکیان در سفری که یک ماه پیش به بلاروس داشتند در مورد موضوعات مهمی با رییس جمهور «لوکاشنکو» داشتند. یکی از این موارد حوزه ورزش بود. ورزش عرصه بزرگی است که می‌تواند کشورها را به هم نزدیک‌تر کند. نمونه بارز تعامل ایران با بلاروس، مسئله رفع محرومیت ما از کمیته بین المللی پارالمپیک و پشتیبانی از پیشنهاد اجلاس شانگهای بود که مساعدت لازم را انجام دادید و ما قدردان این حرکت‌ها هستیم. ما به زودی یک رایزنی فنی در مورد برگزاری جام شانگهای انجام خواهیم داد تا هر چه سریعتر این رویداد به مرحله اجرا دربیاید.

وی در ادامه اضافه کرد: فوتبال، هندبال، کشتی و فوتسال رشته‌هایی هستند که ما در سال‌های اخیر همکاری‌های مشترک و رضایت بخشی را با هم داشتیم. ما دورنمای این همکاری‌ها را مثبت می‌بینیم. انتظار داریم این همکاری‌ها با فدراسیون‌های بیشتری در ایران ادامه پیدا کند. دیپلماسی ورزش باعث نزدیکی هر چه بهتر میان ملت‌ها می شود.

سفیر بلاروس در ایران در پایان در خصوص کمیسیون مشترک همکاری میان دو کشور خاطر نشان کرد: ما دستور کار وسیعی در این باره داریم. خروجی جلسات این کمیسیون تنها به اقتصاد و صنعت مربوط نمی شود بلکه حوزه‌های ورزش، بهداشت و آموزش را هم شامل می شود.