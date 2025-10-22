  1. استانها
تأکید بر الزامات سکونت و استعفای داوطلبان انتخابات شوراها در سمنان

سمنان- معاون سیاسی استاندار سمنان با تشریح جزئیات قانونی برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی، بر ضرورت سکونت چهار روز در هفته اعضای شوراها در حوزه انتخابیه تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری عصر چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات استان سمنان در سالن کوثر استانداری گفت: اعضای شوراهای اسلامی روستا طبق قانون موظف به سکونت در محدوده بخش و اعضای شوراهای اسلامی شهر موظف به سکونت در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه هستند و سکونت باید دست‌کم چهار روز در هفته باشد.

وی افزود: اعلام کدملی به همراه ارایه یکی از مدارک هویتی برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ضروری است.

معاون سیاسی استاندار سمنان ادامه داد: تمدید زمان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به پیشنهاد هیأت اجرایی شهرستان و با موافقت هیأت نظارت انجام می‌شود و حداقل زمان برگزاری انتخابات ۱۰ ساعت است و نباید بیش از یک روز (بیش از ساعت ۲۴) تمدید شود.

آقابراری با اشاره به ماده ۴۱ قانون انتخابات، گفت: برخی مقامات و مشاغلِ همتراز به واسطه جایگاه شغلی خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراها محرومند، مگر اینکه دست‌کم سه ماه پیش از زمان ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و در آن جایگاه شاغل نباشند و طبق تقویم انتخاباتی، مهلت استعفای داوطلبان شورای اسلامی شهر باید تا قبل از بیست و هفتم مهر ۱۴۰۴ پذیرفته شود.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات و ضرورت برنامه‌ریزی برای برگزاری آن با کمترین نقص و اشکال، تصریح کرد: حضور فرمانداران در نشست ستاد انتخابات استان ضروری و غیبت در نشست ستاد طی ارزیابی‌های آنان از سوی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری درنظر گرفته می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: نشست ستاد انتخابات استان هر ۱۵ روز یکبار به طور مرتب برای پیشرفت و پیگیری کارها به منظور برگزاری مطلوب روندهای پیش از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود و نشست آموزشی برای فرمانداران و دبیر ستاد انتخابات استان‌ها در سطح ملی برنامه‌ریزی شده است.

