تأکید بر الزامات سکونت و استعفای داوطلبان انتخابات شوراها در سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی آقابراری عصر چهارشنبه در نشست ستاد انتخابات استان سمنان در سالن کوثر استانداری گفت: اعضای شوراهای اسلامی روستا طبق قانون موظف به سکونت در محدوده بخش و اعضای شوراهای اسلامی شهر موظف به سکونت در محدوده شهرستان حوزه انتخابیه هستند و سکونت باید دست‌کم چهار روز در هفته باشد.

وی افزود: اعلام کدملی به همراه ارایه یکی از مدارک هویتی برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ضروری است.

معاون سیاسی استاندار سمنان ادامه داد: تمدید زمان هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به پیشنهاد هیأت اجرایی شهرستان و با موافقت هیأت نظارت انجام می‌شود و حداقل زمان برگزاری انتخابات ۱۰ ساعت است و نباید بیش از یک روز (بیش از ساعت ۲۴) تمدید شود.

آقابراری با اشاره به ماده ۴۱ قانون انتخابات، گفت: برخی مقامات و مشاغلِ همتراز به واسطه جایگاه شغلی خود از داوطلب شدن برای انتخابات شوراها محرومند، مگر اینکه دست‌کم سه ماه پیش از زمان ثبت‌نام از سمت خود استعفا دهند و در آن جایگاه شاغل نباشند و طبق تقویم انتخاباتی، مهلت استعفای داوطلبان شورای اسلامی شهر باید تا قبل از بیست و هفتم مهر ۱۴۰۴ پذیرفته شود.

وی با اشاره به اهمیت انتخابات و ضرورت برنامه‌ریزی برای برگزاری آن با کمترین نقص و اشکال، تصریح کرد: حضور فرمانداران در نشست ستاد انتخابات استان ضروری و غیبت در نشست ستاد طی ارزیابی‌های آنان از سوی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری درنظر گرفته می‌شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان گفت: نشست ستاد انتخابات استان هر ۱۵ روز یکبار به طور مرتب برای پیشرفت و پیگیری کارها به منظور برگزاری مطلوب روندهای پیش از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا برگزار می‌شود و نشست آموزشی برای فرمانداران و دبیر ستاد انتخابات استان‌ها در سطح ملی برنامه‌ریزی شده است.