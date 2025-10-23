  1. استانها
عزیزان:۶ هزار بازرسی مشترک از بازار ایلام انجام شد

ایلام - رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در سال جاری ۶ هزار بازرسی مشترک از کالاهای اساسی در بازار ایلام انجام شده است.

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نظارت بر بازار استان در ماه‌های اخیر محسوس‌تر از گذشته شده و بازرسان پس از بررسی قیمت‌ها و فاکتورهای فروش، میزان تخلف واحدهای صنفی را دقیقاً احراز می‌کنند.

وی افزود: سود خرده‌فروشی محصولات غذایی از جمله لبنیات، حدود ۱۲ درصد تعیین شده و قیمت مصرف‌کننده باید مطابق درج روی کالا رعایت شود. به عنوان نمونه، قیمت مصرف‌کننده برای برخی اقلام لبنی ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان است و هیچ واحد صنفی مجاز نیست بالاتر از این نرخ عرضه کند.

عزیزان اظهار کرد: در حوزه عرضه مرغ نیز یافته‌ها نشان می‌دهد قیمت خرید از واحد تولیدی کیلویی ۱۳۲ هزار و ۷۰۰ تومان و عرضه به مصرف‌کننده نهایی حدود ۱۳۵ هزار و ۷۰۰ تومان است که هرگونه فروش بالاتر از این رقم تخلف محسوب می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایلام با اشاره به برخی گلایه‌های مردمی درباره تفاوت قیمت‌ها و کمبود اقلام در بازار گفت: تیم‌های نظارتی و اقتصادی استان تصمیم گرفته‌اند با همکاری دستگاه‌های مسئول، بازار را به صورت مداوم رصد کرده و از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶ هزار عملیات بازرسی توسط گشت‌های مشترک انجام شده است.

وی تصریح کرد: از مجموع این بازرسی‌ها ۳۶۰ مورد تخلف شناسایی و پرونده‌هایی به ارزش ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

عزیزان در پایان تاکید کرد: شهروندان استان ایلام در صورت مشاهده هرگونه تخلف، گران‌فروشی یا احتکار می‌توانند از طریق شماره گویای ۱۲۴ با سامانه تعزیرات حکومتی تماس بگیرند.

