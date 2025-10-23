سید زاهدین چشمه خاور در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات اجرای طرح گسترده بهسازی راه‌ها اظهار داشت: پروژه‌ای با اعتبار بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان در حال اجراست که بخش قابل توجهی از محورهای مواصلاتی اصلی و فرعی استان را تحت پوشش قرار داده است.

وی افزود: این عملیات در قالب برنامه روکش آسفالت و بهسازی راه‌ها، از شمال تا جنوب استان در حال اجراست و محورهای ایلام-مهران، مهران-دهلران، دهلران-مهران، مسیرهای درون شهری ایلام، محور سرابله به سمت پل سیمره و محدوده کوار، بانه خشک، ریزوند، سرچشمه لو تا گنجوان از مهم‌ترین بخش‌های در حال بهسازی به شمار می‌روند.

چشمه‌خاور تصریح کرد: در قطعه سوم محور سال‌آباد به سمت ایلام تاکنون حدود شش کیلومتر و دویست متر روکش آسفالت اجرا شده و به دنبال تکمیل سایر قطعات، شرایط تردد در این محور به شکل محسوسی بهبود یافته است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام با اشاره به بازخورد مثبت مردمی گفت: ارزیابی میدانی از سطح رضایت شهروندان و رانندگان نشان می‌دهد مسیرهای اصلی استان که پیش‌تر دارای چاله و دست‌اندازی بودند، اکنون با اجرای آسفالت استاندارد از کیفیت بسیار مطلوبی برخوردار شده‌اند و رانندگان با آرامش و ایمنی بیشتری تردد می‌کنند.

وی تأکید کرد: بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای تنها به معنی ترمیم سطح راه نیست بلکه حرکتی در مسیر توسعه پایدار، رضایت عمومی و افزایش شاخص‌های ایمنی در ترددهای درون و برون‌استانی محسوب می‌شود.