مرادنژادی:۲۰۰۰ دانشجوی جدید در دانشگاه ایلام پذیرش شدند

همایون مراد نژادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام آغاز رسمی سال تحصیلی جدید اظهار داشت: دانشگاه ایلام امسال میزبان حدود ۲ هزار دانشجوی جدید در مقاطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی است که بخشی از آنان از استانهای مختلف کشور از جمله خوزستان، تهران، کرمان، هرمزگان و ایلام برای تحصیل در این دانشگاه ثبتنام کردهاند.
وی افزود: ظرفیت خوابگاههای دانشجویان ایرانی در دانشگاه ایلام حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر است و برای دانشجویان بینالملل نیز هزار نفر ظرفیت اقامتی در نظر گرفته شده است. همچنین دو خوابگاه ملکی به صورت سوئیت تجهیز شده تا شرایط رفاهی بهتری برای ورودیهای جدید فراهم شود.
مرادنژادی با اشاره به شور و اشتیاق دانشجویان در نخستین روزهای سال تحصیلی گفت: بسیاری از دانشجویان تازهوارد از دورترین نقاط کشور با امید و انگیزه برای کسب موفقیت وارد دانشگاه شدهاند و گروهی نیز برای نخستین بار تجربه دوری از خانواده را پشت سر میگذارند.
وی افزود: بخشی از برنامههای فرهنگی دانشگاه به حمایت روانی و اجتماعی از دانشجویان جدید اختصاص یافته است تا با نشاط و آرامش بیشتری، مسیر علمی خود را آغاز کنند.
رئیس دانشگاه ایلام در ادامه از برنامههای استعدادیابی و تشکیل تیمهای ورزشی خبر داد و گفت: با هدف قهرمانپروری و ارتقای نشاط دانشجویی، اداره تربیتبدنی دانشگاه موظف شده استعدادهای ورزشی دانشجویان را شناسایی و آنان را به سمت فعالیتهای تیمی هدایت کند.
با در نظر گرفتن دانشگاه ایلام، آزاد اسلامی و پیامنور، پیشبینی میشود در مهرماه سال جاری بیش از ۳۵۰۰ دانشجو در مقاطع کاردانی تا دکتری و تحصیلات تکمیلی در استان ایلام مشغول به تحصیل شوند.
