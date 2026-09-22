درخواست انگلیس از ترامپ برای پایان دادن به جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه گاردین گزارش داد که اندی برنهام نخست وزیر انگلیس قصد دارد در جریان دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حاشیه نشست های مجمع عمومی سازمان ملل از وی بخواهد به جنگ علیه ایران پایان دهد.

بر اساس این گزارش، برنهام قصد دارد از نخستین دیدار خود با ترامپ طی روز سه شنبه استفاده کرده و برای کاهش تنش در منطقه تلاش کند.

منابع دولتی در انگلیس در گفتگو با گاردین تاکید کردند که برنهام تلاش دارد مسیر سوم را در ارتباط با ترامپ انتخاب کند؛ نه مانند مارک کارنی نخست وزیر کانادا علنا با وی درگیر شود و نه مانند کر استارمر نخست وزیر سابق انگلیس آشکارا تملق کند بلکه به قدرت شخصی خود تکیه کند.

گاردین به نقل از برنهام گزارش داد که انگلیس خواهان دیدن پایان درگیری با ایران در سریع ترین زمان ممکن بوده و آماده است نقش خود را در این خصوص ایفا کند.