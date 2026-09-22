به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی برابر چین به میدان رفت و با نتیجه ۱۸بر۱۵ به پیروزی رسید. سید محمد غفاری، بصیر مومنی، صارم جعفری و مهدی رحیمی بازیکنان ایران در این مسابقات هستند و هدایت تیم ملی نیز بر عهده محمد سیستانی است. تیم ملی ایران در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی، از ساعت ۹:۲۵ امروز برابر هنگ‌کنگ قرار می‌گیرد و روز چهارشنبه یکم مهر نیز از ساعت ۱۳:۲۵ به مصاف مالزی خواهد رفت.