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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۷

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان با برد شروع کرد

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان با برد شروع کرد

تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا مقابل چین پیروز میدان شد.

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، تیم ملی بسکتبال سه‌نفره مردان ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی برابر چین به میدان رفت و با نتیجه ۱۸بر۱۵ به پیروزی رسید. سید محمد غفاری، بصیر مومنی، صارم جعفری و مهدی رحیمی بازیکنان ایران در این مسابقات هستند و هدایت تیم ملی نیز بر عهده محمد سیستانی است. تیم ملی ایران در ادامه رقابت‌های مرحله گروهی، از ساعت ۹:۲۵ امروز برابر هنگ‌کنگ قرار می‌گیرد و روز چهارشنبه یکم مهر نیز از ساعت ۱۳:۲۵ به مصاف مالزی خواهد رفت.

کد مطلب 6954521
سیده فرزانه شریفی

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