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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۷:۵۸

جاویدپور: «همدلی» مسیری برای خدمت رسانی به مردم است

جاویدپور: «همدلی» مسیری برای خدمت رسانی به مردم است

مهدیشهر- فرماندار مهدیشهر همدلی را مسیری برای خدمت رسانی بیشتر به مردم برشمرد و گفت: هر موفقیتی در شهرستان، افتخاری برای خدمت به مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین جاوید پور صبح سه شنبه در دیدار با فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر با موضوع هفته دفاع مقدس و «شب‌های اقتدار» بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های شهرستان تاکید کرد و افزود: مجموعه مدیریت شهرستان خود را همراه و همگام با سپاه و سایر نیروهای تأمین‌کننده امنیت می‌داند و حضور و همکاری این مجموعه را مغتنم می‌شمارد.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در شرایط فعلی همه دستگاه‌ها باید در مسیر همدلی، وحدت و خدمت به مردم حرکت کنند و اجازه ندهند مسائل حاشیه‌ای و اختلافات، مانع انجام وظایف و خدمت‌رسانی شود.

فرماندار مهدیشهر با تأکید بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی شهرستان، تصریح کرد: همان رویکردی که در سطح استان برای ایجاد وحدت و هماهنگی میان سپاه، دستگاه‌های تأمین‌کننده امنیت و مجموعه دولت دنبال می‌شود، در شهرستان مهدیشهر نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

جاویدپور ادامه داد: فرمانداری در کنار مجموعه سپاه خواهد بود و هر اتفاق مثبتی که در شهرستان رقم بخورد، فارغ از اینکه توسط کدام دستگاه انجام شده باشد، در نهایت موجب سربلندی شهرستان و مردم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس و «شب‌های اقتدار» خاطر نشان کرد: فرمانداری برای برگزاری این برنامه‌ها و سایر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار سپاه خواهد بود و هماهنگی حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و همراهی با این برنامه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.

کد مطلب 6954515

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