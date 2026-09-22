جاویدپور: «همدلی» مسیری برای خدمت رسانی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین جاوید پور صبح سه شنبه در دیدار با فرمانده سپاه ناحیه مهدیشهر با موضوع هفته دفاع مقدس و «شب‌های اقتدار» بر ضرورت همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های شهرستان تاکید کرد و افزود: مجموعه مدیریت شهرستان خود را همراه و همگام با سپاه و سایر نیروهای تأمین‌کننده امنیت می‌داند و حضور و همکاری این مجموعه را مغتنم می‌شمارد.

وی با قدردانی از تلاش‌ها و فداکاری‌های نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: در شرایط فعلی همه دستگاه‌ها باید در مسیر همدلی، وحدت و خدمت به مردم حرکت کنند و اجازه ندهند مسائل حاشیه‌ای و اختلافات، مانع انجام وظایف و خدمت‌رسانی شود.

فرماندار مهدیشهر با تأکید بر تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی شهرستان، تصریح کرد: همان رویکردی که در سطح استان برای ایجاد وحدت و هماهنگی میان سپاه، دستگاه‌های تأمین‌کننده امنیت و مجموعه دولت دنبال می‌شود، در شهرستان مهدیشهر نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

جاویدپور ادامه داد: فرمانداری در کنار مجموعه سپاه خواهد بود و هر اتفاق مثبتی که در شهرستان رقم بخورد، فارغ از اینکه توسط کدام دستگاه انجام شده باشد، در نهایت موجب سربلندی شهرستان و مردم خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس و «شب‌های اقتدار» خاطر نشان کرد: فرمانداری برای برگزاری این برنامه‌ها و سایر برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی در کنار سپاه خواهد بود و هماهنگی حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و همراهی با این برنامه‌ها با جدیت دنبال می‌شود.