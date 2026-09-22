تقلای آلمان برای مهار پیامدهای جنگ علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، دولت این کشور درصدد است طرح هایی برای کاهش قیمت بنزین و گازوئیل ارائه دهد چرا که به دلیل تنش ها در منطقه و تجاوز آمریکا علیه ایران قیمت بنزین در فرانسه و آلمان جهش شدیدی پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، قرار است مالیات اعمال شده بر انرژی به ویژه بنزین و گازوئیل به میزان ۱۴ سنت در هر لیتر کاهش پیدا کند.

وزارت دارایی آلمان پیش بینی می کند که این اقدام باعث کاهش درآمدهای مالیاتی به میزان ۲.۸۵ میلیارد دلار شود.

قیمت گازوئیل در فرانسه نیز رکورد جدیدی را ثبت کرد و به ۲.۴۱ یورو(۲.۷۶ دلار) در هر لیتر رسید. این در حالی است که اختلال در زنجیره انتقال انرژی و سوخت در جهان به دلیل جنگ علیه ایران و تنش در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و بازارهای جهانی شاهد کمبود سوخت و افزایش شدید قیمت آن هستند.

همچنین میانگین قیمت هر لیتر بنزین بدون سرب ۹۸ اکتان از ۲.۲۸ یورو(۲.۶۱ دلار) فراتر رفت. میانگین قیمت بنزین ۹۵ اکتان که پرفروش ترین نوع بنزین در فرانسه است نیز از ۲.۱۷ یورو(۲.۴۸ دلار) در هر لیتر عبور کرد و برای بیش از ۱۰ روز همچنان بالاتر از رکورد ثبت شده در سال ۲۰۲۲ باقی مانده است.

گزارشات رسمی منتشر شده از سوی دولت فرانسه نشان دهنده آن است که ۱۱ درصد از پمپ بنزین های سراسر این کشور خالی از بنزین یا گازوئیل هستند و این رقم در برخی مناطقه به ۱۶ درصد نیز می رسد.