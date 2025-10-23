به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۹، علی رزم‌آور معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی این منطقه بیان داشت: در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و توسعه متوازن محلات، ۸۴ پروژه توسعه محله‌ای در سطح منطقه به پایان رسیده است.

وی با اشاره به جزئیات این طرح‌ها افزود: از مجموع پروژه‌های اجراشده، ۳۵ پروژه در حوزه عمرانی، دو پروژه در حوزه ترافیکی و ۴۷ پروژه در بخش خدمات شهری بوده است.

رزم‌آور در خصوص پروژه‌های عمرانی گفت: در این بخش، اقداماتی نظیر اجرای آسفالت، احداث نهر و جدول و بهسازی معابر در محلات مختلف انجام شده است.

وی همچنین درباره پروژه‌های ترافیکی اظهار کرد: اصلاح هندسی نقاط مهم و بازگشایی برخی معابر از جمله اقدامات شاخص در حوزه ترافیک شهری بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی منطقه ۱۹ در تشریح پروژه‌های خدمات شهری نیز گفت: در این بخش، بازسازی بوستان‌ها، بازسازی دو باب سرویس بهداشتی در سطح منطقه و فنس‌کشی زمین‌های بازی از جمله اقدامات انجام‌شده محسوب می‌شود.

رزم‌آور در پایان تأکید کرد که اجرای این پروژه‌ها نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های شهری و افزایش رضایتمندی ساکنان منطقه ۱۹ داشته است.