  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۳۳

آغاز ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای دزک سراوان

آغاز ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای دزک سراوان

سراوان- کلنگ‌زنی احداث یک مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای دِزَک شهرستان سراوان با مشارکت دو خیر نیک اندیش انجام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «میثم لک‌زایی» مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با همت خیر نیک‌اندیش محمدابراهیم مرادی و فرزند ایشان فاروق مرادی عملیات احداث یک واحد آموزشی ۱۲ کلاسه در روستای دِزَک از توابع شهرستان سراوان آغاز شد.

وی افزود: این پروژه با زیربنای ۱,۲۸۷ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان احداث می‌شود و پس از بهره‌برداری زمینه تحصیل صدها دانش‌آموز را در فضایی استاندارد، ایمن و مجهز فراهم خواهد کرد.

لک‌زایی ضمن تقدیر از اقدام ارزشمند این خانواده خیر مدرسه‌ساز خاطرنشان کرد: خیرین نیک‌اندیش با مشارکت در ساخت فضاهای آموزشی، نقشی بی‌بدیل در تحقق عدالت آموزشی دارند و حضورشان در کنار دولت نویدبخش آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین است.

کد خبر 6631768

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها