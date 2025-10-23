آغاز ساخت مدرسه ۱۲ کلاسه در روستای دزک سراوان

به گزارش خبرنگار مهر، «میثم لک‌زایی» مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان سیستان و بلوچستان صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با همت خیر نیک‌اندیش محمدابراهیم مرادی و فرزند ایشان فاروق مرادی عملیات احداث یک واحد آموزشی ۱۲ کلاسه در روستای دِزَک از توابع شهرستان سراوان آغاز شد.

وی افزود: این پروژه با زیربنای ۱,۲۸۷ مترمربع و با اعتباری بالغ بر ۳۰ میلیارد تومان احداث می‌شود و پس از بهره‌برداری زمینه تحصیل صدها دانش‌آموز را در فضایی استاندارد، ایمن و مجهز فراهم خواهد کرد.

لک‌زایی ضمن تقدیر از اقدام ارزشمند این خانواده خیر مدرسه‌ساز خاطرنشان کرد: خیرین نیک‌اندیش با مشارکت در ساخت فضاهای آموزشی، نقشی بی‌بدیل در تحقق عدالت آموزشی دارند و حضورشان در کنار دولت نویدبخش آینده‌ای روشن برای فرزندان این سرزمین است.