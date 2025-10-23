به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین در آئین جشنواره شهید رجایی استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ خدمت صادقانه در نظام اداری کشور گفت: جشنواره شهید رجایی یادآور روحیه اخلاص، مردم‌باوری و کار جهادی است مفاهیمی که باید در تار و پود نظام اداری ما جاری باشد.

وی افزود: این جشنواره فرصتی برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و بازاندیشی در مسیر خدمت صادقانه به مردم است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: در سال ۱۴۰۳، ۶۲ دستگاه اجرایی استان در قالب شاخص‌های عمومی و اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفتند و نتایج نهایی با نظارت مستقیم سازمان اداری و استخدامی کشور به استان‌ها ابلاغ شد. هدف ما ایجاد رقابت سالم، شناسایی نقاط قوت و حرکت هماهنگ در مسیر توسعه استان است

وی تأکید کرد: ارتقای بهره‌وری، حرکت به سوی دولت هوشمند و الکترونیک، و افزایش رضایتمندی مردم از خدمات دولتی از مهم‌ترین اهداف جشنواره شهید رجایی است که باید با همکاری همه مدیران و کارگزاران استان دنبال شود.

سهمگین ابراز کرد: دانشگاه علوم پزشکی یاسوج – در گروه سلامت و رفاه اجتماعی، اداره‌کل امور مالیاتی استان در گروه اقتصادی و مالی، اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان در گروه فرهنگی، علمی و آموزشی، اداره‌کل جهاد کشاورزی استان در گروه تولیدی، اداره‌کل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی استان در محور اشتغال پایدار، شرکت گاز استان در محور اقدامات برجسته و تحول‌آفرین، اداره‌کل راه و شهرسازی استان در محور تحقق شعار سال و شرکت آب منطقه‌ای استان در محور ارتقای بهره‌وری برگزیده جشنواره شهید رجایی شدند.

وی ادامه داد: همچنین اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در محور توسعه فرهنگ سازمانی، شرکت توزیع نیروی برق استان در محور ارتقای زیرساخت‌های برق‌رسانی، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در محور تأمین مسکن نیازمندان و اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در محور بهسازی راه‌های فرعی و روستایی دیگر دستگاه‌های برتر جشنواره شهید رجایی شدند.

در پایان این مراسم، از خبرنگاران و اصحاب رسانه که با حضور آزاد، فعال و حرفه‌ای خود در پوشش خبری جشنواره نقش‌آفرینی کردند، قدردانی ویژه به‌عمل آمد.