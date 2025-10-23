به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم رضایی در جریان سفر خود به استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی و گلستان از مرزهای مشترک ایران با کشورهای ترکمنستان و پاکستان بازدید کرد و ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در مجموع حدود هزار و۲۰۰ کیلومتر مرز مشترک در این منطقه داریم و خوشبختانه در این بازدیدها شاهد آمادگی بسیار بالای نیروهای مرزبانی، روحیه و انگیزه قوی آنان و استفاده مطلوب از تجهیزات بودیم.
وی افزود: تعامل میان مرزبانان ایرانی و ترکمنستانی در سطح عالی قرار دارد و تردد در پایانهها و دروازههای مرزی بدون هیچ مشکل امنیتی انجام میشود.
رضایی خاطرنشان کرد: بسیاری از ساکنان دو سوی مرز دارای پیوندهای قومی و فامیلی هستند و همین امر موجب تقویت پیوندها و صلح مرزی شده است.
جانشین فرمانده کل انتظامی با اشاره به دیدار با مرزنشینان گفت: در نشستهایی که با مردم مناطق مرزی در استانهای مختلف داشتیم، خوشبختانه هیچگونه نارضایتی امنیتی وجود نداشت. مرزنشینان عمدتاً دغدغههای عمرانی و رفاهی داشتند و این نشان میدهد که مرزبان و مرزنشین امروز یک خانواده واحد هستند؛ این از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است.
رضایی اظهار کرد: بازارچههای مرزی فعال هستند و آمادگی داریم در صورت توافق دولت جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه، زمینه ایجاد بازارچههای جدید برای تبادلات تجاری و بهبود معیشت مرزنشینان را فراهم کنیم.
کاهش جرایم و افزایش کشفیات
وی وضعیت امنیت داخلی کشور را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در سطح کشور، شاهد کاهش ۱۶ تا ۱۷ درصدی وقوع جرایم بهویژه سرقت هستیم و در مقابل، آمار کشف جرایم نیز افزایش یافته است. این موفقیت مرهون تلاش مأموران آگاهی و پیشگیری و همکاری نزدیک دستگاه قضائی است.
وی افزود: تأکید ما این است که پس از کشف اموال، در سریعترین زمان ممکن، اموال به صاحبانشان بازگردانده شود تا پروندهها تکمیل و آرامش مردم حفظ شود.
جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه مردم در جمعآوری سلاحهای غیرمجاز با پلیس همکاری کنند، گفت: داشتن سلاح غیرمجاز جرم است و میتواند خسارات جبرانناپذیری به خود فرد و دیگران وارد کند. کسانی که سلاح در اختیار دارند، میتوانند داوطلبانه آن را به کلانتریها و پاسگاهها تحویل دهند و در این صورت از تخفیف قانونی برخوردار میشوند.
وی تأکید کرد: کسانی که سلاح غیرمجاز دارند باید احساس ناامنی کنند، زیرا جمعآوری این سلاحها یکی از اولویتهای جدی پلیس است.
برخورد با پلاک مخدوش و بدون پلاک
رضایی هشدار داد: تردد خودرو و موتورسیکلت بدون پلاک یا با پلاک مخدوش جرم است و مجازات آن بین شش ماه تا یک سال حبس خواهد بود. این موضوع با جدیت در دستور کار انتظامی کشور قرار دارد و از مردم میخواهیم قوانین را رعایت کنند.
وی با اشاره به ضرورت ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز گفت: بهکارگیری اتباع غیرمجاز در هر کشور، از جمله جمهوری اسلامی ایران، تخلف است و باید در همکاری مردم و دستگاههای ذیربط با جدیت دنبال شود. اتباع مجاز میتوانند طبق ضوابط قانونی در کشور تردد و کار کنند، اما حضور غیرمجازها باید کنترل شود.
رضایی درباره وضعیت تصادفات جادهای نیز گفت: در حوزه تصادفات شاهد کاهش چشمگیر تلفات هستیم، اما همچنان از جانباختن هموطنان در جادهها متأثر میشویم. رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی و بهبود زیرساختها، نقش اساسی در کاهش این حوادث دارد.
درخواست از مجلس برای بازنگری در قوانین بازدارنده
جانشین فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران در پایان با اشاره به ضرورت بازنگری در قوانین جزایی گفت: قوانین موجود در برخورد با مجرمان بازدارندگی کافی ندارند و همین موجب افزایش جرایم و انباشت پروندهها در دستگاههای انتظامی و قضائی شده است. از مجلس شورای اسلامی میخواهیم کارگروهی برای بازبینی این قوانین تشکیل دهد تا مجازاتها بازدارندهتر و حافظ حقوق شهروندان باشد.
نظر شما