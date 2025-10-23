ترابی:تحقیقات برای دستگیری قاتل زن۶۱ساله در احمدآباد مستوفی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمود ترابی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران از آغاز تحقیقات کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی عامل قتل زن ۶۱ ساله‌ی نسیم‌شهری خبر داد.

ترابی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره قتل در بیست و هفتم مهرماه در محدوده احمدآباد مستوفی از توابع شهرستان اسلامشهر، بلافاصله تیمی از کارآگاهان پلیس آگاهی برای بررسی موضوع تشکیل و اقدامات تخصصی خود را آغاز کردند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه مأموران نشان داد مقتول که زنی ۶۱ ساله و ساکن نسیم‌شهر بوده، به انگیزه سرقت زیورآلات به قتل رسیده است.

سرپرست فرماندهی انتظامی اسلامشهر با بیان اینکه تحقیقات تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی برای شناسایی و دستگیری قاتل همچنان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: نتایج این تحقیقات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.