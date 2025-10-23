انصاری: رای و اظهار نظر کارشناسان اساس و پایه حکم قضات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام مجید انصاری در مراسم نکوداشت روز کارشناس، با اشاره به اینکه ارجاع موضوع به کارشناس در قرآن نیز مورد تاکید واقع شده است، اظهار کرد: این حکم عقل است و این ارجاع عقلی به کارشناس، جایگاه کارشناسان را در مرتبه بالایی قرار می‌دهد.

وی افزود: حکم مبتنی بر علم و یقین شامل شرایط کارشناسی است. هر حکمی باید مبتنی بر یقین باشد لذا هر آنچه در بحث عدالت و استقلال قاضی آمده است در مورد کارشناسان نیز مطرح است و کارهای کارشناسان بسیار خطیر و مهم است و ما کارشناسی را شغل نمی‌دانیم و شعبه‌ای از کار پیامبران است.

حجت‌الاسلام انصاری در ادامه با تاکید بر اینکه رأی و اظهار نظر کارشناسان اساس و پایه حکم قضات است، تصریح کرد: نظر اشتباه کارشناسان ممکن مسیر پرونده را به بی‌راهه ببرد و از سوی دیگر اگر در نظر کارشناسی دقت نظر لازم، اعمال شود باعث ارتقای حکم می‌شود. با حکم کارشناس حق و حقوق جابجا می‌شود.

وی خطاب به به کارشناسان دادگستری توصیه کرد: برای ارتقای جایگاه کارشناسی باید در بطن جامعه باشید.

معاون حقوقی رئیس جمهور بیان کرد: مشکلات موجود در جامعه ارجاع به کارشناس را افزایش داده است؛ به همین دلیل همراهی با مردم، ارتقای دانش حقوقی مردم، آموزش داوطلبانه مهم است. آموزش مسائل حقوقی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری در وقوع جرم باشد و این موضوع باید بخشی از اقدامات کانون کارشناسان دادگستری باشد و در دستورکار قرار گیرد.

حجت‌الاسلام انصاری افزود: با توجه به قانون الزامات، سامانه‌ای در ریاست جمهوری فعال شده که هر موضوعی که قرار است قانون شود از افراد دارای فن نظرخواهی می‌شود.

وی گفت: مسائل کشور حکم می‌کند که بیشتر به کارشناس رجوع کرد در این راستا از کارشناسان درخواست داریم در این زمینه فعال‌تر باشند.

معاون حقوق رئیس جمهور یادآور شد: علم بازنشستگی ندارد و هرچه قدر تجربه کارشناس بالاتر می‌رود ارزشمندتر است به همین دلیل کار کارشناسی بازنشستگی ندارد.

وی بیان کرد: در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به سمت استفاده بیشتر از نظرات کارشناسان رفته‌ایم، همچنین در قوه قضائیه نیز گام‌های بلندی در ارتقای کارشناسی برداشته شده است.