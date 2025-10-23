رویداد« نوجوانان سفیر » برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حجت سالاری مکی صبح پنج شنبه در نشست هم اندیشی مجموعههای مرتبط با نوجوانان بیان کرد: قلب نوجوان همانند زمین خالی است که هر بذر معرفتی در آن کاشته شود، پرورش مییابد و ثمر میدهد؛ بنابراین باید مراقب بود چه محتوایی به نسل جوان ارائه میکنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با اشاره به حدیث امام صادق (ع) و توصیههای امیرالمؤمنین (ع) در تربیت فرزند، افزود: آموزش قرآن باید پایه تمام برنامههای فرهنگی و تربیتی نوجوانان باشد ودر همین راستا طرح ملی «زندگی با آیه ها» با مشارکت آموزش و پرورش و حلقههای صالحین بسیج در سال گذشته نقش مؤثری در این زمینه ایفا کرده است.
سالاری مکی ضمن تقدیر از فعالیتهای انجامشده در زمینه گردشگری فرهنگی و برگزاری محافل قرآنی توسط نوجوانان استان، گفت: باید ظرفیتهای موجود در حوزه آموزش و پرورش، بسیج، و مجموعههای فرهنگی در قالب یک دبیرخانه منسجم با محوریت قرآن و مقاومت فرهنگی ساماندهی شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای هنری و رسانهای نوجوانان خراسان جنوبی افزود: پیوست قرآنی و پیوست هنری دو بخش اصلی برنامههای آینده خواهد بود و گروههای سرود و تولیدات رسانهای نوجوانان میتوانند به عنوان ابزار ارتباط فرهنگی با کشورهای منطقه مانند لبنان، یمن و افغانستان ایفای نقش کنند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی همچنین از برنامهریزی برای برگزاری «رویداد نوجوانان سفیر» خبر داد و گفت: این رویداد با محور قرآن و مقاومت، با مشارکت نهادهای فرهنگی و آموزشی برگزار میشود و تلاش داریم افتتاحیه آن در حرم حسین بن موسی الکاظم (ع) در طبس و اختتامیه آن همزمان با ایام اربعین حسینی در مسجد سهله برگزار شود.
وی تصریح کرد: نگاه ما در این رویداد، ایجاد تعهد اخلاقی و ایمانی در میان فعالان فرهنگی نوجوان است تا همه مجموعهها با احساس مسئولیت مشترک پای کار باشند و این فعالیت را کاری جمعی و مؤمنانه بدانند.
سالاری مکی افزود: با حمایت استاندار خراسان جنوبی، بخش قابل توجهی از پشتیبانی مالی این برنامهها تأمین خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با توکل بر خدا و همت جمعی، میتوانیم زمینه رشد، خودباوری و نقشآفرینی نوجوانان ایرانی را در عرصههای فرهنگی و بینالمللی فراهم کنیم و پیام مقاومت و زندگی قرآنی را به جهان مخابره نماییم.
