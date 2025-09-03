رویداد عنصر مجاهدت حرکتی برای توسعه روحیه جهادی در عرصه تبلیغ

حجت الاسلام حجت سالاری مکی در گفت و گو با مهر از برگزاری دومین دوره رویداد «عنصر مجاهدت ۲» در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: این برنامه به مناسبت سالروز حضور مبارک و تاریخی مقام معظم رهبری در شهرستان فردوس در سیزدهم شهریورماه و کمک ایشان به زلزله زدگان این منطقه، از سال گذشته پایه گذاری شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: در این رویداد، جمعی از روحانیون و مبلغان جهادی و فعالان فرهنگی از سراسر استان در قالب اردوهای جهادی به روستاهای شهرستان اعزام می‌شوند.

حجت الاسلام سالاری اظهار کرد: مراسم افتتاحیه این رویداد در پانزدهم شهریورماه با حضور گروه‌های جهادی روحانیون در شهرستان فردوس برگزار خواهد شد و اختتامیه آن نیز در هجدهم شهریورماه با حضور تمامی گروه‌های جهادی استان انجام می‌پذیرد.

وی افزود: تعداد ۶۳ نفر از مبلغان و طلبه‌های جهادی حاضر در این برنامه، از سطح مناطق استان خراسان جنوبی هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: این روحانیون جهادگر در ۱۲ روستای هدف که بر اساس نیازهای فرهنگی و آموزشی و همچنین آمادگی خود روستاها انتخاب شده‌اند، مستقر خواهند شد.

وی افزود: مبلغان در قالب ۱۲ گروه جهادی سازماندهی شده و به ارائه خدمات فرهنگی و عمرانی در این روستاها خواهند پرداخت.

حجت الاسلام سالاری به بخشی از برنامه‌های فرهنگی این رویداد اشاره کرد و گفت: آموزش‌های قرآنی در رشته‌های گوناگون، اقامه نماز جماعت در سه وعده (صبح، ظهر و شب) در روستاها، برگزاری یادواره شهدا، اجرای برنامه‌های فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان و اجرای دیگر برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی ویژه ایام عید از جمله برنامه‌های این گروههای جهادی است.

وی در ادامه به اقدامات عمرانی این گروه‌ها علاوه بر اقدامات فرهنگی اشاره کرد و گفت: برنامه‌های عمرانی در روستاها به وسیله همین گروه‌های جهادی و با همکاری و پشتیبانی دهیاری‌های هر روستا انجام خواهد شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با بیا اینکه این اقدامات از طریق اعتبارات دهیاری‌ها و همچنین کمک‌های نیکوکاران و خیرین پشتیبانی می‌شود، تاکید کرد: رویداد «عنصر مجاهدت» با هدف ترویج فرهنگ جهادی، خدمت‌رسانی به مناطق روستایی توسعه برنامه‌های تبیینی و در حال برگزاری است.