۱۱۳ میلیارد ریال برای مسکن خودمالکی مددجویان هرمزگان اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا صداقت‌پیشه معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال بهزیستی هرمزگان در بازدید میدانی از پروژه‌های مسکونی مددجویان شهرستان میناب روند پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکونی این پروژه‌ها را مورد ارزیابی قرار داد.

در این بازدید که با حضور کارشناس مسئول مسکن و رئیس اداره بهزیستی میناب همراه بود، گ مشکلات مددجویان در زمینه تأمین مسکن و موانع موجود در مسیر تکمیل پروژه‌ها به بحث و بررسی گذاشته شد.

معاون بهزیستی هرمزگان در این خصوص تأکید کرد: هدف اصلی از این سفر رفع موانع اجرایی پروژه‌ها، نظارت دقیق بر هزینه‌کرد صحیح کمک‌های بلاعوض و پیگیری تخصیص مرحله دوم اعتبارات تملک دارایی است.

صداقت‌پیشه همچنین از جذب ۳۲۵ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل پروژه‌های مسکن مددجویان خبر داد و گفت: در مرحله دوم تخصیص اعتبار مبلغ ۱۱۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای تکمیل پروژه‌های خودمالکی مددجویان تحت پوشش بهزیستی اختصاص یافته است.

وی افزود: این پروژه‌ها با هدف تأمین سرپناه پایدار و ارتقای سطح رفاه اجتماعی خانواده‌های تحت حمایت بهزیستی در دستور کار قرار دارند و تمامی تلاش‌ها به سمت تحقق این اهداف متمرکز شده است.

در پایان معاون بهزیستی هرمزگان تأکید کرد که پیگیری مستمر اجرای پروژه‌های مسکن و حل مشکلات مربوط به تأمین مسکن برای مددجویان یکی از اولویت‌های اصلی اداره کل بهزیستی استان هرمزگان است.