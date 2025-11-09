مهدی دغاغله در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان، اظهار کرد: این رویداد قرآنی، تأثیرگذارترین مسابقاتی است که می‌تواند گامی در جهت خدمت به ترویج و نشر فرهنگ قرآنی و پیوند قرآن با مسجد بردارد.

داور و قاری بین‌المللی قرآن کریم در ادامه بیان کرد: تمرکز این جشنواره قرآنی در رشته‌های حفظ، تلاوت و ترتیل در مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی و دینی، می‌تواند در استعدادیابی و کشف استعدادهای درخشان مؤثر باشد و در صورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های مردمی و ارتقای سطح اثرگذاری آن می‌تواند به عنوان یک محرک فرهنگی مؤثر، نسل نوجوان و جوان را به فضای مسجد بازگرداند.

وی با اشاره به مطالبه مقام معظم رهبری مبنی بر تبدیل مساجد به پایگاه قرآنی، افزود: مقام معظم رهبری تا به حال چندین بار توصیه به محور قرار گرفتن مساجد، رونق فعالیت‌های قرآنی و نیز نشر فرهنگ قرآن و تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن داشته‌اند چراکه خانه‌های خدا بهترین پایگاه برای تحقق این مهم است.

این استاد دانشگاه و پیشکسوت قرآن کریم ابراز کرد: خدمت به قرآن کریم در غالب تدریس و بیان نکات تفضیلی، بیان واژگان قرآنی و حفظ قرآن کریم و مسابقه قرآن و مسابقات می‌تواند مؤثر باشد، اما در کنار توجه به این موضوعات می‌توان به کارهای بدیل و جذاب قرآنی نیز روی آورد، به عنوان مثال قصه‌نویسی کوتاه قرآنی مبتنی بر تکنیک می‌تواند موجب آگاهی‌بخشی به نسل جدید شود.

وی با تأکید بر جایگاه والای قرآنی در زندگی افراد و توجه به آموزه‌های قرآنی به عنوان کلید سعادت، خوشبختی گفت: امروز توجه به مسائل قرآنی، بهترین راه مقابله با آسیب‌های اجتماعی است و باید در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی، این موضوع در اولویت قرار گیرد.

این پیشکسوت قرآنی در پایان گفت: کانون‌های فرهنگی مساجد می‌توانند در ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه نقش مؤثری ایفا و چهره‌های موفق قرآنی برخاسته از دل مساجد را معرفی کنند، همچنین، زمینه‌ای برای هم افزایی، انگیزه بخشی و تبادل تجربه میان فعالان قرآنی فراهم نمایند.

گفتنی است، هفدهمین دوره مسابقات قرآنی مدهامتان ویژه اعضا و فعالان کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور از ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه به میزبانی دارالمجاهدین همدان برگزار می‌شود.