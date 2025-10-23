به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی بختیاری در آیین بهرهبرداری از ۴۶۰ واحد مسکونی برای مددجویان نیازمند که در سالن آمفی تئاتر پارک بانوان اردبیل برگزار شد؛ اظهار کرد: این واحدها با هدف ارتقا شرایط زندگی خانوادههای محروم و حفظ عزت آنان ساخته شدهاند.
وی افزود: در استان اردبیل، بیش از دو هزار یتیم تحت پوشش کمیته امداد هستند و هزار و ۷۵ نفر نیز در طرح محسنین قرار دارند که از حمایتهای ویژه این نهاد بهرهمند میشوند.
رئیس کمیته امداد بیان کرد: کمکهای نقدی مردم استان در سال ۱۴۰۳ به حساب یتیمان کمیته امداد، به رقم قابل توجهی بالغ بر ۷۱ میلیارد تومان رسید و مجموع کمکهای نقدی و غیرنقدی مردم استان در این سال به بیش از ۷۰ میلیارد تومان رسیده است.
بختیاری همچنین از فعالیت ۱۶۲ مرکز نیکوکاری در استان خبر داد و گفت: ۵۰ مرکز آن در مساجد و ۱۱۲ مرکز خارج از مساجد فعالیت میکنند. این مراکز در شش ماهه اول سال جاری معادل ۱۵۸ میلیارد تومان کمک به نیازمندان داشتهاند.
وی با اشاره به همکاری نیکوکاران، بسیج سازندگی، بنیاد مسکن و دیگر دستگاههای اجرایی برای ساخت این واحدهای مسکونی تصریح کرد: تمامی واحدهای مسکونی با همکاری مردم و دولت تا پایان سال جاری یا حداکثر تا اواخر سال آینده آماده بهرهبرداری خواهد شد.
رئیس کمیته امداد ادامه داد: در این مراسم علاوه بر افتتاح واحدهای مسکونی، یکهزار و ۶۲۹ قلم لوازم ضروری زندگی نیز بین خانوادههای نیازمند توزیع شد.
بختیاری تاکید کرد: تأمین مسکن و کالاهای ضروری زندگی برای مددجویان، گامی ماندگار در راستای توانمندسازی این خانوادهها و ارتقای کیفیت زندگی آنان است.
وی گفت: در سه سال گذشته، احداث یکهزار و ۴۸۰ واحد مسکونی برای خانوادههای نیازمند در استان اردبیل آغاز شده که امروز افتتاح ۴۶۰ واحد از آنها انجام شده است. این پروژهها به همت بسیج سازندگی، بنیاد مسکن و خیرین استان اردبیل به مرحله بهرهبرداری رسید.
