خسروپناه: پیوند علم و ایمان الگویی برای نجات جامعه از انحطاط است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمی عبدالحسین خسروپناه ظهر پنجشنبه در دانشگاه ادیان و مذاهب با گرامیداشت یاد و خاطره استادان شهید سید امیرحسین فقهی و شهید مجید شهریاری، این دو چهره علمی را از مفاخر کشور دانست و افزود: شهید فقهی مدیری موفق، پژوهشگری بی‌نظیر و معلمی متعهد بود و کمتر کسی را سراغ داریم که پیش از ۴۰ سالگی به درجه استاد تمامی رسیده باشد.



وی با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهید فقهی اظهار کرد: این شهید بزرگوار در کنار فعالیت‌های علمی، استادی متواضع و معلمی دلسوز بود، هیچ‌گاه بیش از حقوق هیئت علمی دریافت نمی‌کرد و هدیه‌ای را نمی‌پذیرفت و دغدغه اصلی او پیوند علم و دین بود و در دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه هسته‌ای، پاسخگوی سوالات علمی-دینی همکاران بود.



دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: یاد این شهیدان باید زنده نگه داشته شود و از آنان بیاموزیم که علم باید در خدمت ارزش‌های الهی قرار گیرد و در شرایطی که دنیا گرفتار مادیت و سکولاریسم است، پیوند علم و ایمان می‌تواند جامعه را از انحطاط نجات دهد.



وی سپس با تشریح نقش دانشگاه ادیان و مذاهب گفت: این دانشگاه در دهه هفتاد آغاز به فعالیت کرد و با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در دهه هشتاد به دانشگاه ارتقا یافت و اکنون پس از بیش از دو دهه، به یکی از مراکز علمی معتبر در حوزه گفت‌وگوی بین‌ادیانی و مطالعات تطبیقی تبدیل شده است.



وی بیان کرد: تربیت دانشجویان با استعداد، تبدیل آنان به استادان و پژوهشگران توانمند و تولید پژوهش‌ها و آثار علمی معتبر، از مهم‌ترین دستاوردهای این دانشگاه است.



خسروپناه افزود: فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه از جمله گفت‌وگوهای علمی با مراکز جهانی از جمله واتیکان نشان داده است که معارف اسلام و تشیع با زبان عقلانی و علمی می‌تواند در عرصه جهانی به شکل سازنده عرضه شود و طرف‌های مقابل نیز به دقت و انصاف علمی استادان ایرانی اذعان کنند.



وی افزود: بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان خارجی با هزینه شخصی برای آشنایی با معارف شیعه به ایران و دانشگاه ادیان و مذاهب سفر کرده‌اند که نشانگر جایگاه علمی و بین‌المللی این مرکز است.



وی با تأکید بر ضرورت دیپلماسی علمی خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب از بیش از یک دهه پیش بر گسترش تعاملات علمی بین‌المللی تأکید داشته‌اند و دانشگاه‌های ایران باید فعال باشند و نشست‌های علمی بین‌المللی برگزار کنند و ارتباط علمی با استادان و دانشگاه‌های جهان، حتی در کشورهایی که اختلاف سیاسی وجود دارد، امری ضروری است و راهی برای گفت‌وگو، تبادل دانش و اصلاح تصویر نادرست از ایران است و به معنای سازش سیاسی نیست.



حجت الاسلام خسروپناه بر رعایت استانداردهای علمی در جذب دانشجویان خارجی تأکید کرد و افزود: توسعه کمی بدون توجه به کیفیت، آسیب‌زا است و دانشگاه ادیان و مذاهب باید الگویی از توازن میان کمیت، کیفیت و بین‌المللی‌سازی باشد.



وی در بخش پایانی سخنان خود دانشگاه ادیان و مذاهب را مرکزی برای تحقق مرجعیت علمی در مطالعات دینی دانست و گفت: همان‌گونه که مردم در مسائل شرعی به مراجع تقلید رجوع می‌کنند، در حوزه مطالعات ادیان و مذاهب نیز باید مرجعی علمی وجود داشته باشد که دیگران به آن اعتماد کنند و این دانشگاه می‌تواند چنین جایگاهی را در جهان اسلام به دست آورد و با معرفی عقلانیت، منطق و نظام‌مندی اسلام، چهره‌ای حقیقی و رحمانی از دین عرضه کند.