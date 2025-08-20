بیمه سلامت بیش از نیمی از جمعیت کرمانشاه را تحت پوشش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمودی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به سالروز تشکیل سازمان بیمه سلامت در ۲۲ مرداد افزود: این سازمان به عنوان بزرگترین بیمهگر پایه کشور، بیش از ۵۰ درصد جمعیت کشور معادل ۴۵ میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است و در استان کرمانشاه نیز از حدود ۲ میلیون نفر جمعیت، بیش از یک میلیون و ۱۲۶ هزار نفر معادل ۵۶ درصد جمعیت تحت پوشش بیمه سلامت هستند.
سرپرست بیمه سلامت استان کرمانشاه با بیان اینکه بیمه سلامت دارای پنج صندوق اصلی شامل «کارکنان دولت»، «سایر اقشار»، «روستاییان و عشایر»، «بیمه همگانی ایرانیان» و «صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج» است، توضیح داد: در صندوق کارکنان دولت، دو درصد از حقوق کارکنان به عنوان سهم بیمهشده کسر و مابقی توسط دولت پرداخت میشود. در صندوق روستاییان و عشایر کل هزینهها توسط دولت تأمین میشود و بیمهشدگان هیچ مبلغی پرداخت نمیکنند. در بیمه همگانی ایرانیان نیز دهکهای پایین جامعه از خدمات رایگان برخوردار میشوند و دهکهای بالاتر بخشی از حق بیمه را پرداخت میکنند.
محمودی افزود: هزینه سالانه بیمه همگانی برای دهکهای دهم کمتر از سه میلیون تومان است که در مقایسه با خدمات ارائه شده، رقم ناچیزی به شمار میرود. وی یادآور شد: در مراکز دولتی برای سه بار اول مراجعه، خدمات رایگان است و در بخش بستری سهم بیمه سلامت بیش از ۹۰ درصد و در بخش خصوصی ۷۰ درصد هزینهها را پوشش میدهد.
وی در ادامه با اشاره به صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج گفت: این صندوق از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ در کشور فعال شده و تاکنون در استان کرمانشاه ۴۹ هزار و ۳۹۲ بیمار نشاندار شدهاند. تا کنون بیش از ۱۸۹ میلیارد تومان در این حوزه پرداخت شده است. این صندوق ۱۰۷ بیماری از جمله سرطانها، هموفیلی، اوتیسم، آلزایمر، بیماریهای روانی مزمن، بیماریهای گوارشی و پیوندها را پوشش میدهد و حتی برای هزینههای مازاد بر تعهدات نیز کمک مالی تا سقف ۸۵ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.
سرپرست بیمه سلامت استان کرمانشاه با تأکید بر اهمیت اطلاعرسانی رسانهها در این زمینه اظهار داشت: بسیاری از بیماران واجد شرایط هنوز از مزایای این صندوق بیاطلاع هستند، در حالی که میتوانند با یک بار ارائه مدارک پزشکی و نشاندار شدن، از خدمات گستردهتری در درمان بهرهمند شوند.
محمودی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات نقدینگی و تأخیر در پرداخت مطالبات به مراکز طرف قرارداد گفت: بیمه سلامت استان با ۱۴۳۶ مرکز درمانی، دولتی، خصوصی و خیریه قرارداد دارد و ماهانه بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومان پرداختی دارد، اما به دلیل شرایط بودجهای کشور در پرداختها چند ماه تأخیر وجود دارد.
وی همچنین با اشاره به خدمات بیمه به زوجهای نابارور گفت: تاکنون ۲۸۱۱ زوج نابارور در استان نشاندار شدهاند و ۲۱ میلیارد تومان برای درمان آنان هزینه شده است. سه مرکز تخصصی ناباروری در استان طرف قرارداد بیمه سلامت هستند و خدمات لازم را ارائه میدهند.
سرپرست بیمه سلامت استان کرمانشاه با تأکید بر الکترونیکی شدن تمامی خدمات بیمه سلامت در کشور خاطرنشان کرد: نسخهنویسی الکترونیک در مطبها، بیمارستانها، داروخانهها و مراکز پاراکلینیک به صورت کامل اجرا شده و این امر گامی بزرگ در شفافیت و سرعتبخشی خدمات به مردم است.
وی در پایان با اشاره به اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع گفت: این طرح از سال ۸۴ در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر آغاز شده و هماکنون تمامی شهرستانهای استان کرمانشاه تحت پوشش هستند. اجرای این طرح در شهرهای بزرگ نیز در حال توسعه است و امید است با تأمین اعتبارات پایدار، خدمات کیفیتر و گستردهتری به مردم ارائه شود.
نظر شما