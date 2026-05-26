به گزارش خبرگزاری مهر، صحابه فرد ملی‌پوش پدل بانوان ایران با اشاره به آغاز اردوی این تیم و روند آماده سازی ملی‌پوشان برای حضور در بازی های آسیایی ناگویا گفت: تلاش ما این است که در بهترین شرایط و با بالاترین سطح آمادگی راهی ناگویا شویم و در این مدت قصد داریم با افزایش فشار تمرینات و حضور در رویدادهای مختلف سطح آمادگی خود را به بالاترین میزان برسانیم.

صحابه فرد تاکید کرد: از روزهای پیش تمرینات را با شدت و جدیت بیشتری آغاز کردیم و به همراه زهرا کهریزی در حال تمرین هستیم تا بتوانیم برنامه ها و اهداف خود را دنبال کنیم. با برنامه ریزی فدراسیون و حمایت های صورت گرفته در هفته آتی راهی ترکیه می شویم تا در مسابقات اپن این کشور که به صورت آزاد و بین‌المللی برگزار می شود شرکت کنیم. حضور در این رویداد با کسب امتیاز جهانی همراه خواهد بود و پدلیست های مطرحی در این میدان حضور خواهند داشت.

صحابه فرد گفت: قبل از رسیدن به بازی های آسیایی ناگویا در مالزی، گرجستان و اندونزی هم حضور خواهیم یافت تا اردوهای آماده سازی و برنامه تمرینی خود را دنبال کنیم و در مسابقات مختلف به میدان برویم. بدون شک در ناگویا کار سختی پیش رو خواهیم داشت چراکه تیم هایی از جمله ژاپن، اندونزی، امارات، کویت و برخی دیگر از تیم های آسیایی با قدرت، برنامه های آماده سازی خود را آغاز کرده و دنبال می کنند.

وی تصریح کرد: تیم پدل بانوان ایران در آخرین رویداد برگزار شده به مقام دومی آسیا دست یافت و این نشان می دهد ما چه جایگاهی در آسیا داریم، البته در ناگویا شرایط متفاوت است و تمامی تیم ها با قدرت وارد میدان می شوند و یک اشتباه می تواند پایان تلخی را رقم بزند. هدف ما این است که در ناگویا ظرفیت های پدل دختران ایران را به نمایش بگذاریم و حضور ما در این رویداد فرصتی است که باید از آن استفاده مطلوب کرد.

این ملی پوش پدل ایران در خصوص شرایط این رشته یادآور شد: از زمانی که پدل در فدراسیون اسکواش بود با این رشته آشنا هستم. اگر بخواهیم انصاف را رعایت کنیم از دوره ای که این رشته تحت نظر فدراسیون تنیس به فعالیت خود ادامه داد همه چیز تغییر کرد و رشد آن محسوس است. تعداد زمین های پدل، تعدد رویدادها و مسابقات، افزایش چشمگیر ورزشکارانی که به این رشته روی آوردند و حتی مسابقات آدینه بانوان که از سطح فنی بسیار بالایی برخوردار است، همه و همه نشان از وضعیت مطلوب پدل و رشد این رشته تحت نظر فدارسیون تنیس دارد. در این مدت فدراسیون به خوبی از پدل حمایت کرده و امیدواریم با موفقیت در ناگویا اقتدار این رشته را نشان بدهیم.