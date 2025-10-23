به گزارش خبرنگار مهر، مجید محمدی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران از اجرای ۱۶۱ مورد رصد و پایش مستمر عملکرد کارگزاری‌های توزیع کود طی هفت‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای حمایت از حقوق کشاورزان پرتلاش، کارگروه نظارت بر کود این شرکت، با بررسی وضعیت خرید، حمل و توزیع کود شیمیایی در کارگزاری‌های تحت پوشش و رصد مداوم سامانه پایش کود، نسبت به اصلاح نقاط ضعف و جایگزینی کارگزاری‌های کمتر فعال اقدام کرده است.

محمدی افزود: هم‌اکنون ۱۳۵ کارگزاری در ۱۴ شهرستان و ۴۵ مرکز خدمات جهاد کشاورزی استان، وظیفه توزیع کودهای یارانه‌ای را بر عهده دارند و روند فعالیت آن‌ها به‌صورت مستمر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان با اشاره به اهمیت شفافیت در زنجیره توزیع گفت: نظارت دقیق از مرحله بارگیری کود از مبادی تأمین تا تحویل به کشاورزان انجام می‌شود تا اطمینان حاصل شود نهاده‌های عرضه‌شده با برند معتبر شرکت و کیفیت مناسب در اختیار بهره‌برداران قرار می‌گیرد.



وی ادامه داد: گروه‌های پایش شرکت با مراجعه حضوری و تماس مستقیم با کشاورزان و کارگزاران، صحت فرآیند توزیع را راستی‌آزمایی می‌کنند و گزارش‌های تکمیلی در این زمینه به مدیریت پایش نهاده‌های کشاورزی کشور ارسال می‌شود.



محمدی با اعلام کسب رتبه برتر گلستان در ارزیابی عملکرد ۳۳ استان کشور در حوزه پایش کودی تأکید کرد: هدف از این نظارت‌ها، شفاف‌سازی، اطمینان از دسترسی عادلانه کشاورزان به نهاده‌ها و حفظ سلامت زنجیره تأمین است.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به آغاز فصل کشت پاییزه، برنامه‌ریزی لازم برای تأمین و توزیع به‌موقع کودهای مورد نیاز کشاورزان انجام شده و این روند تا پایان فصل کشت با دقت و نظارت کامل ادامه خواهد داشت.