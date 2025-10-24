دستورالعمل ویژه ایران برای افزایش تردد زمینی از مرز ریمدان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در دیداری که با علیم خان، وزیر مواصلات پاکستان داشت بر افزایش همکاری‌ها بین دو کشور در حوزه‌های مختلف حمل و نقل تاکید کرد.

صادق با اشاره به برگزاری موفقیت‌آمیز کنفرانس وزرای حمل‌ونقل گفت: مهمترین تفاهمی که دو طرف انجام دادند، هدف‌گذاری برای افزایش حجم تجارت دو کشور تا ۱۰ میلیارد دلار بود و ما هم برای افزایش تردد زمینی، خصوصاً از پایانه مرزی ریمدان، دستورالعمل ویژه ارائه کردیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم یک برنامه اقدام مشترک با یکدیگر تهیه کنیم و سال ۲۰۲۶ میلادی را سال تحول در همکاری‌های ترانزیتی بین ایران و پاکستان بدانیم تا این تحول در همکاری‌های ترانزیتی را به صورت عملیاتی انجام بدهیم.

وی افزود: در همین چارچوب، کریدور اقتصادی چین-پاکستان (CPEC) را از طریق ایران به ترکیه، عراق، قفقاز و روسیه متصل کنیم.

صادق روز گذشته با عبدالقادر اورال‌اوغلو وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه هم دیدار داشت و در مورد تعمیق روابط دو جانبه در حوزه حمل و نقل صحبت و رایزنی کرد.