سارا فلاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرستان ملکشاهی با وجود وسعت محدود و جمعیت کم، یکی از مناطق دارای بیشترین ظرفیت‌های عمرانی، انسانی و طبیعی در استان ایلام است؛ ظرفیتی که در صورت مدیریت صحیح منابع و تفویض اختیار به سطح شهرستان، می‌تواند به الگوی توسعه منطقه‌ای بدل شود.

وی با اشاره به پروژه‌های مهم عمرانی شهرستان اظهار کرد: پروژه پمپاژ آب روستایی گنبد پیرمرد تاکنون ۹۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و برای تکمیل فاز سوم، نیازمند جذب اعتبار جدید است.

وی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای تأمین بودجه این پروژه افزود که در سفر آینده خود به پایتخت، موضوع تأمین اعتبار شبکه آب روستایی ملکشاهی را از طریق دستگاه‌های مسئول دنبال خواهد کرد.

نماینده مردم ایلام همچنینبا اشاره به تأخیر چندساله در چهارخطه شدن محور ایلام–ملکشاهی گفت از محل اعتبارات توازن منطقه‌ای مبلغ ۴۰ میلیارد تومان برای ادامه عملیات این محور اختصاص داده شد تا روند اجرایی طرح سرعت گیرد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای توسعه اماکن ورزشی شهرستان، بیان کرد: سالن ورزشی مهر ملکشاهی در دو مرحله از محل اعتبارات تخصیص‌یافته توسط وی تأمین مالی شده و در حال تکمیل است.

وی با اشاره به نیاز شهرستان به توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، گفت: بیمارستان ملکشاهی تمامی مراحل اجرایی خود را پشت سر گذاشته و اخیراً دو میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت برای تکمیل بخش‌های پایانی این مجموعه اختصاص یافته است.

وی افزود: این اعتبار می‌تواند نقش مؤثری در تسریع روند بهره‌برداری از بیمارستان داشته باشد.

فلاحی همچنین بر ضرورت پیگیری مشکلات آب‌رسانی روستاهای بخش مرکزی از جمله ایستگاه پمپاژ نسخه گنبد تأکید کرد و گفت: هفته آینده در پایتخت موضوع تکمیل طرح‌های روستایی را مجدداً با دستگاه‌های اجرایی مرتبط پیگیری خواهد کرد.