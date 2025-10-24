به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی امام جمعه قم، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه که در مصلای قدس این شهر برگزار شد، به دیدار اخیر مسئولان برگزاری کنگره میرزای نائینی با رهبر معظم انقلاب اسلامی اشاره و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در این دیدار ضمن یادآوری حالات معنوی و مناجات‌های مرحوم میرزای نائینی، از اهتمام ایشان به نماز شب تمجید کردند و آن را عاملی در دستیابی به نتایج بزرگ دانستند.



وی افزود: رهبر انقلاب در این دیدار ضمن تجلیل از اندیشه‌های سیاسی مرحوم نائینی تأکید کردند که اندیشه سیاسی با گرایش سیاسی تفاوت دارد و میرزای نائینی در عرصه تربیت شاگردان و شاکله‌سازی در فقه و حقوق، نقشی برجسته داشت.



وی ابراز کرد: ایشان همچنین تصریح کردند که علامه نائینی معتقد به ضرورت برپایی حکومت اسلامی بود و بر آن تأکید داشت که این نکته از اهمیت والایی برخوردار است.



امام جمعه قم برگزاری کنگره میرزای نائینی توسط حوزه علمیه قم را اقدامی ارزشمند توصیف کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند جای چنین بزرگداشتی در حوزه خالی بود و برپایی این کنگره یکی از حرکت‌های ماندگار علمی و تاریخی حوزه به شمار می‌آید.



آیت‌الله سعیدی در ادامه به دیدار اخیر رهبر معظم انقلاب با قهرمانان علمی و ورزشی اشاره کرد و اظهار داشت: فرمایشات ایشان در این دیدار مصداقی روشن از جهاد تبیین بود و نشان داد که میدان‌داری رهبری در عرصه جهاد تبیین ناشی از شناخت دقیق ایشان از جنگ‌های شناختی عصر حاضر است.



وی تصریح کرد: امروز در نسل ششم جنگ‌ها، برخلاف دوران گذشته که جنگ‌ها ماهیت فیزیکی داشتند، نبرد اصلی در میدان ادراک و شناخت جوامع شکل می‌گیرد و به همین دلیل رهبر معظم انقلاب فتوای جهاد تبیین را صادر کردند تا با سلاح نرم و آگاهی‌بخشی در برابر تهاجم دشمن ایستادگی شود.



امام جمعه قم با اشاره به یکی از جدیدترین واکنش‌های رهبر انقلاب نسبت به ادعاهای رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ترامپ تلاش دارد برای خود چهره‌ای جذاب در افکار عمومی بسازد و مدعی است توانسته توان هسته‌ای ایران را نابود کند، اما رهبر انقلاب در پاسخ فرمودند «به همین خیال باش» و با این جمله، یاوه‌گویی او را در هم شکستند و تأکید کردند که او تعیین‌کننده نیازهای ایران نیست.



وی ادامه داد: این مواضع قاطع رهبر انقلاب موجب تقویت روحیه ملت ایران و تضعیف روحیه دشمنان شد و این مواضع نشان‌دهنده اقتدار جمهوری اسلامی است.



آیت‌الله سعیدی در بخش دیگری از خطبه‌ها با تبریک میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، اظهار کرد: حضرت زینب کبری (س) در برابر ظلم و ستم بنی‌امیه ایستاد و با صلابت پیام کربلا را به تاریخ رساند و امروز نیز دختران، زنان و ملت‌ها باید با الهام از ایشان در برابر زیاده‌خواهی دشمنان مقاومت کنند.



وی تأکید کرد: در موضوعاتی همچون عفاف و حجاب نباید تحت تأثیر فشارهای فرهنگی دشمن قرار گرفت و باید با صلابت در برابر یاوه‌گویان ایستاد و مشت محکمی بر دهان آنان کوبید.