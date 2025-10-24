به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، کیت بلانشت بازیگر برنده ۲ جایزه اسکار که سال پیش رئیس هیئت داوران جشنواره کمرایمیج بود، امسال جایزه نمادین این جشنواره را دریافت می‌کند.

جشنواره کمرایمیج که هر سال برای تجلیل از هنر فیلمبرداری برگزار می‌شود و برترین‌های این عرصه را شناسایی می‌کند، این جایزه افتخاری را در مراسم اختتامیه خود به بلانشت اهدا خواهد کرد.

مارک ژیدوویژ، مدیر جشنواره کمرایمیج، در معرفی برنده جایزه آیکون این دوره گفت: هنرمندانی هستند که به سادگی نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. آنها با حساسیت، کاریزما و مهارت استثنایی خود، نقش‌های فراموش‌نشدنی خلق می‌کنند و هر جا که ظاهر شوند، فضایی منحصر به فرد به ارمغان می‌آورند. یکی از این چهره‌ها، کیت بلانشت، برنده ۲ جایزه اسکار، است. او فردی خارق‌العاده است که هر حرکت را به یک رویداد منحصر به فرد بدل می‌کند. همین حساسیت و توجه به دنیای اطراف اوست که اجراهای او را فراموش‌نشدنی و الهام‌بخش مخاطبان سراسر جهان می‌کند.

دوران ۳۰ سال کار حرفه‌ای بلانشت روی پرده سینما با برخی از خیره‌کننده‌ترین فیلمبرداری‌ها شکل گرفته و فیلم «الیزابت» (۱۹۹۸) که اولین نامزدی جایزه اسکار او را همراه داشت، برای رمی آدفاراسین فیلمبردار فیلم نیز نامزدی اسکار را به ارمغان آورد و وی برنده جایزه قورباغه طلایی در جشنواره کمرایمیج شد. فیلمبرداری اد لاچمن از فیلم «من آنجا نیستم» (۲۰۰۸) ساخته تاد هینز نیز جایزه قورباغه برنزی جشنواره کمرایمیج را برد و بار دیگر برای فیلمبرداری فیلم «کارول» (۲۰۱۵) ساخته هینز، نامزدی جایزه اسکار را دریافت کرد. این در حالی بود که بلانشت برای هر ۲ فیلم نامزد اسکار شد. برای فیلم «تار» محصول ۲۰۲۲ نیز فلوریان هافمیستر جایزه برتر جشنواره کمرایمیج را در فیلمی از تاد فیلد دریافت کرد و بلانشت با این فیلم هشتمین نامزدی اسکار را کسب کرد.

بلانشت که با جشنواره کمرایمیج غریبه نیست، سال پیش که ریاست هیئت داوران بخش مسابقه را بر عهده داشت جایزه قورباغه طلایی را به فیلمبردار دانمارکی مایکل دایمک، برای فیلم درام ترسناک تاریخی دانمارکی «دختری با سوزن» ساخته مگنوس فون هورن اهدا کرد. سال ۲۰۲۳ هم وارویک تورنتون جایزه برتر جشنواره را برای فیلمبرداری فیلم «پسر جدید» که خود کارگردانی آن را نیز بر عهده داشت دریافت کرد و جالب که این فیلم در کمپانی تولید فیلم بلانشت «درتی فیلمز»، تهیه شده بود.

جشنواره کمرایمیج ۲۰۲۵ از ۱۵ تا ۲۲ نوامبر(۲۴ آبان تا یکم آذر) برگزار می‌شود.