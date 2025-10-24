به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبههای این هفته نماز جمعه شهرستان بیله سوار با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مدالآوران، اظهار کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در واقع نقشه راه و رونمایی از جنگ آینده دشمن علیه ایران اسلامی است.
وی با اشاره به وجود شش نسل از جنگها در دنیا برای به زانو درآوردن کشورها افزود: بیشتر این جنگها علیه ایران اسلامی طراحی و اجرا شد اما دشمن در هیچیک از آنها به هدف خود نرسید و اکنون با جنگ نسل ششم، یعنی جنگ شناختی، درصدد تسخیر ذهنها، ارادهها و ادراک ملت ایران است.
امام جمعه شهرستان بیلهسوار با اشاره به اینکه جنگ روایتها، جهاد تبیین، و ارائه روایت صحیح از انقلاب اسلامی را تنها راهکارهای مؤثر برای مقابله با این نبرد دانست و تاکید کرد: افشای چهره واقعی دشمن و حضور فعال در میدان رسانهای، شکل پدافند پیشگیرانه و پیگیرانه در این جنگ ترکیبی است.
خطیب جمعه بیله سوار با اشاره به تظاهرات میلیونی مردم در ایالتهای مختلف آمریکا، آن را نشانهای از شکست سیاستهای نظام سلطه عنوان کرد و گفت: تبیین رؤیای دروغین آمریکای هالیوودی و آگاهیبخشی به ملتهای منطقه، میتواند نقشههای دشمن را خنثی کند.
حجتالاسلام عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خدمات مجموعه آب و فاضلاب استان و شهرستان در تأمین آب شرب سالم برای شهروندان، از تلاشهای صورتگرفته در پروژه آبرسانی خروسلو صمیمانه تشکر کرد.
وی همچنین با اشاره به اقدام شجاعانه دولت در اصلاح ساختار اقتصادی و مقابله با بنگاههای تورمزا و فسادآفرین، از سران سه قوه خواست در ادامه این مسیر اصلاحی با هدف ارتقای اعتماد عمومی و پیشگیری از بحرانهای اقتصادی آینده، تمام تلاش خود را به کار گیرند.
امام جمعه شهرستان بیلهسوار با تشکر از مسئولان استانی و شهرستانی در خصوص چهارخطهسازی محور سهراه گوگتپه تا بیلهسوار، از دستگاههای اجرایی خواست با اختصاص اعتبارات ویژه، زمینه تداوم پروژه تا سهراه فولادلو را فراهم آورند.
وی با اشاره به فرا رسیدن پنجم آبان، روز پرستار، گفت: پرستاران از ارزشمندترین نیروهای جامعه اسلامی هستند که با صبر، ایمان و انساندوستی، در کنار بیماران ایستاده و با فداکاری و مهربانی، وظیفهای الهی را انجام میدهند.
حجت الاسلام عزیزی با تاکید بر لزوم تکریم جایگاه این قشر خدوم افزود: خدمت صادقانه پرستاران در روزهای سخت بیماری و بحران، یادآور ایثار و ازخودگذشتگی حضرت زینب (س) است و باید همواره مورد تقدیر و حمایت قرار گیرند.
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