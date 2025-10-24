به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام جابر عزیزی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه شهرستان بیله سوار با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مدال‌آوران، اظهار کرد: فرمایشات رهبر معظم انقلاب در واقع نقشه راه و رونمایی از جنگ آینده دشمن علیه ایران اسلامی است.

وی با اشاره به وجود شش نسل از جنگ‌ها در دنیا برای به زانو درآوردن کشورها افزود: بیشتر این جنگ‌ها علیه ایران اسلامی طراحی و اجرا شد اما دشمن در هیچ‌یک از آنها به هدف خود نرسید و اکنون با جنگ نسل ششم، یعنی جنگ شناختی، درصدد تسخیر ذهن‌ها، اراده‌ها و ادراک ملت ایران است.

امام جمعه شهرستان بیله‌سوار با اشاره به اینکه جنگ روایت‌ها، جهاد تبیین، و ارائه روایت صحیح از انقلاب اسلامی را تنها راهکارهای مؤثر برای مقابله با این نبرد دانست و تاکید کرد: افشای چهره واقعی دشمن و حضور فعال در میدان رسانه‌ای، شکل پدافند پیشگیرانه و پیگیرانه در این جنگ ترکیبی است.

خطیب جمعه بیله سوار با اشاره به تظاهرات میلیونی مردم در ایالت‌های مختلف آمریکا، آن را نشانه‌ای از شکست سیاست‌های نظام سلطه عنوان کرد و گفت: تبیین رؤیای دروغین آمریکای هالیوودی و آگاهی‌بخشی به ملت‌های منطقه، می‌تواند نقشه‌های دشمن را خنثی کند.

حجت‌الاسلام عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خدمات مجموعه آب و فاضلاب استان و شهرستان در تأمین آب شرب سالم برای شهروندان، از تلاش‌های صورت‌گرفته در پروژه آبرسانی خروسلو صمیمانه تشکر کرد.

وی همچنین با اشاره به اقدام شجاعانه دولت در اصلاح ساختار اقتصادی و مقابله با بنگاه‌های تورم‌زا و فسادآفرین، از سران سه قوه خواست در ادامه این مسیر اصلاحی با هدف ارتقای اعتماد عمومی و پیشگیری از بحران‌های اقتصادی آینده، تمام تلاش خود را به کار گیرند.

امام جمعه شهرستان بیله‌سوار با تشکر از مسئولان استانی و شهرستانی در خصوص چهارخطه‌سازی محور سه‌راه گوگ‌تپه تا بیله‌سوار ، از دستگاه‌های اجرایی خواست با اختصاص اعتبارات ویژه، زمینه تداوم پروژه تا سه‌راه فولادلو را فراهم آورند.

وی با اشاره به فرا رسیدن پنجم آبان، روز پرستار، گفت: پرستاران از ارزشمندترین نیروهای جامعه اسلامی هستند که با صبر، ایمان و انسان‌دوستی، در کنار بیماران ایستاده و با فداکاری و مهربانی، وظیفه‌ای الهی را انجام می‌دهند.

حجت الاسلام عزیزی با تاکید بر لزوم تکریم جایگاه این قشر خدوم افزود: خدمت صادقانه پرستاران در روزهای سخت بیماری و بحران، یادآور ایثار و ازخودگذشتگی حضرت زینب (س) است و باید همواره مورد تقدیر و حمایت قرار گیرند.