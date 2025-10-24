به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامرضا عسگری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه این شهر، ضمن تقدیر از تلاش‌های فرماندار شهرستان، از وی خواست نسبت به تسریع در تخصیص زمین و اجرای پروژه مسکن ملی، احداث استخر، ایجاد موکب و بازسازی مسجد جامع و مصلای نماز جمعه آبگرم پیگیری جدی داشته باشند.

وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار با مدال‌آوران علمی و ورزشی کشور اظهار کرد: رهبر حکیم انقلاب اسلامی مسائل مهم و راهبردی کشور را با بیانی عمیق، دقیق و در عین حال ساده و قابل‌فهم مطرح می‌کنند؛ سخنانی که محاسبات دشمنان لجوج و بدخواه ملت ایران را برهم می‌زند.

خطیب جمعه آبگرم با بیان اینکه دشمنان به‌ویژه دولت آمریکا همواره در پی تضعیف روحیه ملت ایران هستند، گفت: ترامپ قمارباز با لفاظی‌های مختلف و ادعاهای پوچ، ایران را تهدید می‌کند و مدعی نابودی برنامه هسته‌ای کشور است، اما رهبر انقلاب با شجاعت و اقتدار پاسخ قاطع و محکم به این مستکبر متوهم دادند و فرمودند: «به خیال خودت برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده‌ای». این پاسخ نشان‌دهنده اقتدار ملت ایران و غیرممکن بودن عقب‌نشینی در برابر فشارهای استکبار جهانی است.

حجت‌الاسلام عسگری با تأکید بر اینکه محور اصلی بیانات رهبر انقلاب در سال‌های اخیر «امید» است، افزود: امید، رمز پویایی و پیشرفت جامعه اسلامی است و مسئولان و نخبگان باید در جهت تقویت امید و نشاط اجتماعی در میان مردم تلاش مضاعف داشته باشند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با قدردانی از بانک مرکزی به‌دلیل برخورد قاطع با بانک متخلف «آینده» گفت: ادامه این مسیر در مقابله با بانک‌های ناتراز و متخلف مطالبه عمومی مردم است و باید هر فرد، نهاد یا دستگاهی که به منافع مردم آسیب می‌زند، بدون تعارف مورد برخورد قرار گیرد.

امام جمعه آبگرم همچنین از اداره ورزش شهرستان به‌خاطر برگزاری برنامه «پیاده‌روی سلامت» تشکر کرد و خواستار افزایش برگزاری برنامه‌های فرهنگی و نشاط‌آور در سطح شهر شد تا زمینه همبستگی و شور اجتماعی در میان شهروندان تقویت شود.

وی در پایان با تبریک میلاد با سعادت حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار، گفت: همه باید از صبر، مقاومت و ایمان حضرت زینب (س) الگو بگیریم و در برابر دشمنان دین و ملت، با استقامت و عزت رفتار کنیم.