به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، گروه‌های فلسطینی شرکت کننده در نشست قاهره، پایتخت مصر امروز بعد از پایان این نشست، با صدور بیانیه‌ای مشترکی بر تداوم اجرای آتش بس، حفظ امنیت و ثبات در نوار غزه و نیز بر تحویل اداره این منطقه به کمیته مستقل موقت از اهالی غزه تأکید کردند.

در بیانیه گروه‌های فلسطینی آمده است که تعدادی از گروه‌های فلسطینی در تاریخ ۲۳ و ۲۴ اکتبر ۲۰۲۵ در پی دعوت جمهوری عربی مصر و با میزبانی «عبدالفتاح سیسی»، رئیس‌جمهور این کشور و در ادامه تلاش‌های میانجی‌های مصری، قطری و ترکیه‌ای برای توقف جنگ در غزه و رسیدگی به پیامدهای آن، در قاهره گرد هم آمدند تا آخرین تحولات مسئله فلسطین و مرحله دوم طرح آتش بس در غزه را بررسی کنند. این نشست با هدف فراهم کردن مقدمات برگزاری گفت‌وگوی ملی فراگیر برای حفاظت از طرح ملی فلسطین و بازیابی وحدت ملی برگزار شد.

بر اساس این بیانیه شرکت‌کنندگان بر لزوم ادامه تلاش‌ها برای پایان دادن به رنج‌ها و تحقق آینده‌ای بهتر برای ملت و آرمان ملی خود تأکید کردند. آنها همچنین از تلاش‌های عربی، اسلامی و بین‌المللی از جمله تلاش‌های ترامپ رئیس جمهورآمریکا، در خصوص توقف جنگ غزه، تقدیر نمودند.

گروه‌های فلسطینی در این بیانیه تاکید کردند که مرحله کنونی نیازمند موضع ملی متحد و دیدگاه سیاسی مبتنی بر وحدت کلمه و وحدت سرنوشت، و رد تمامی انواع اشغالگری و کوچ اجباری در غزه، کرانه باختری و قدس است. این گروه‌ها با محکومیت تصویب اولیه قانون «اعمال حاکمیت اسرائیل بر کرانه باختری» از سوی پارلمان رژیم صهیونیستی، این اقدام را تجاوزی خطرناک به هویت و موجودیت فلسطینی دانستند و از تصمیم ترامپ مبنی بر توقف این اقدام و وعده عدم تکرار آن استقبال کردند. این گروه‌ها همچنین تاکید کردند که وحدت ملی، پاسخ قاطع به این سیاست‌ها و ضرورتی برای برداشتن گام‌های لازم در این راستا است.

در نشست قاهره همچنین شرکت کنندگان بر لزوم اجرای برخی اقدامات تاکید داشتد که این اقدامات عبارتند از: ۱- حمایت و تداوم اجرای توافق آتش‌بس: شامل خروج عناصر اشغالگر صهیونیستی از غزه، لغو کامل محاصره، بازگشایی تمامی گذرگاه‌ها از جمله رفح، ورود تمامی نیازهای انسانی و بهداشتی، و آغاز روند بازسازی همه‌جانبه برای بازگرداندن زندگی عادی به غزه و پایان دادن به رنج ساکنان.

۲- تشکیل کمیته موقت فلسطینی برای اداره غزه: اداره نوار غزه به یک کمیته موقت متشکل از متخصصان مستقل تکنوکرات فلسطینی سپرده خواهد شد که با همکاری کشورهای عربی و سازمان‌های بین‌المللی، امور زندگی و خدمات اساسی را با شفافیت و پاسخگویی ملی مدیریت کند. همچنین کمیته‌ای بین‌المللی برای نظارت بر تأمین مالی و اجرای بازسازی غزه تشکیل خواهد شد. در این نشست بر وحدت نظام سیاسی فلسطین و تصمیم‌گیری ملی مستقل تأکید شد.

۳- حفظ امنیت و ثبات در غزه: اتخاذ تمامی تدابیر لازم برای حفظ امنیت و ثبات در سراسر غزه. در نشست قاهره همچنین بر اهمیت صدور قطعنامه‌ای بین‌المللی درباره نیروهای موقت سازمان ملل برای نظارت بر آتش‌بس تأکید شد.

۴- پایان دادن به شکنجه و نقض حقوق اسرا: درخواست برای پایان دادن به تمامی اشکال شکنجه و نقض حقوق اسرای فلسطینی در زندان‌های رژیم صهیونیستی و الزام این رژیم به قوانین و میثاق‌های بین‌المللی. شرکت کنندگان در این نشست تاکید کردند که مسئله اسرا تا آزادی آنها در اولویت خواهد بود.

۵- تقویت همکاری برای وحدت در مواجهه با چالش‌ها: ادامه تلاش و اقدامات مشترک برای همگرایی دیدگاه‌ها و مواضع در برابر چالش‌های پیش روی مسئله فلسطین، از جمله دعوت به برگزاری نشستی فوری از سوی تمامی نیروها و گروه‌های فلسطینی برای توافق بر سر استراتژی ملی و فعال‌سازی سازمان آزادی‌بخش فلسطین به عنوان تنها نماینده مشروع ملت فلسطین، با حضور تمامی اقشار و نیروهای زنده ملت فلسطین.

شرکت‌کنندگان در پایان، با تأکید بر سرنوشت‌ساز بودن دوران کنونی، به ملت فلسطین اطمینان دادند که این نشست نقطه تحول واقعی به سوی وحدت ملی در دفاع از ملت فلسطین، حق آنها برای زندگی، کرامت و آزادی، حفظ امانت مسئله فلسطین، حقوق نسل‌های آینده، حق تعیین سرنوشت، تشکیل کشور مستقل به پایتختی قدس، و تضمین حق بازگشت آوارگان فلسطینی خواهد بود.