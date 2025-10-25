رمضانی: سومین جشنواره مطبوعات شرق کشور در بیرجند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رمضانی عصر شنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان ضمن مرور مصوبات گذشته اظهار داشت: بسیاری از مصوبات شورا با همکاری دستگاه‌های اجرایی پیشرفت قابل توجهی داشته و روند اجرای آن‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان افزود: روند انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دستگاه‌های اجرایی آغاز شده و هدف از این تفاهم‌نامه‌ها بهره‌گیری از ظرفیت تمامی نهادها در راستای برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، از جمله اجرای طرح «ایران قوی» است.

رمضانی تصریح کرد: صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی نیز در پوشش رسانه‌ای برنامه‌ها نقش مؤثری داشته و همکاری بین‌بخشی در برگزاری نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان نمونه‌ای از هماهنگی دستگاه‌ها و رسانه‌هاست.

وی افزود: رسانه‌ها و خبرنگاران استان با حضور فعال خود در این رویداد، نقش مهمی در انعکاس دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی ایفا کردند.

وی همچنین به نظارت بر بازار و تأمین کالای اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورا، اداره صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی موظف به نظارت دقیق بر بازار هستند و گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه شورا ارائه می‌کنند.

رمضانی در ادامه از برگزاری سومین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات شرق کشور خبر داد و گفت: این جشنواره روز پنجشنبه، هشتم آبان‌ماه با حضور اصحاب رسانه از استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کرمان، جنوب کرمان و یزد برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: از فروردین‌ماه سال جاری فراخوان جشنواره اعلام و ۴۳۷ اثر از استان‌های مختلف به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری، برگزیدگان در قالب‌های سرمقاله، تیتر، خبر، گزارش، عکس و مصاحبه معرفی و تقدیر خواهند شد.

سرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در پایان تأکید کرد: انسجام رسانه‌ای، هم‌افزایی میان نهادها و پرهیز از موازی‌کاری در اطلاع‌رسانی ضروری است.

وی گفت: شورای اطلاع‌رسانی باید با برنامه‌ریزی منسجم، نقش مؤثرتری در جهت‌دهی به جریان اطلاع‌رسانی ایفا کند تا ضمن افزایش اعتماد عمومی، ظرفیت رسانه‌های بومی در خدمت توسعه استان قرار گیرد.