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۳ آبان ۱۴۰۴، ۲۱:۰۶

رمضانی: سومین جشنواره مطبوعات شرق کشور در بیرجند برگزار می شود

رمضانی: سومین جشنواره مطبوعات شرق کشور در بیرجند برگزار می شود

بیرجند- سرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری سومین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات شرق کشور با حضور رسانه‌های استان‌های شرق و جنوب شرق کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود رمضانی عصر شنبه در جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان ضمن مرور مصوبات گذشته اظهار داشت: بسیاری از مصوبات شورا با همکاری دستگاه‌های اجرایی پیشرفت قابل توجهی داشته و روند اجرای آن‌ها ادامه دارد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان افزود: روند انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری میان دستگاه‌های اجرایی آغاز شده و هدف از این تفاهم‌نامه‌ها بهره‌گیری از ظرفیت تمامی نهادها در راستای برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای، از جمله اجرای طرح «ایران قوی» است.

رمضانی تصریح کرد: صدا و سیمای مرکز خراسان جنوبی نیز در پوشش رسانه‌ای برنامه‌ها نقش مؤثری داشته و همکاری بین‌بخشی در برگزاری نمایشگاه مشترک ایران و افغانستان نمونه‌ای از هماهنگی دستگاه‌ها و رسانه‌هاست.

وی افزود: رسانه‌ها و خبرنگاران استان با حضور فعال خود در این رویداد، نقش مهمی در انعکاس دستاوردهای فرهنگی و اقتصادی ایفا کردند.

وی همچنین به نظارت بر بازار و تأمین کالای اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبه شورا، اداره صنعت، معدن و تجارت و سازمان تعزیرات حکومتی موظف به نظارت دقیق بر بازار هستند و گزارش اقدامات خود را به دبیرخانه شورا ارائه می‌کنند.

رمضانی در ادامه از برگزاری سومین جشنواره منطقه‌ای مطبوعات شرق کشور خبر داد و گفت: این جشنواره روز پنجشنبه، هشتم آبان‌ماه با حضور اصحاب رسانه از استان‌های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کرمان، جنوب کرمان و یزد برگزار خواهد شد.

وی عنوان کرد: از فروردین‌ماه سال جاری فراخوان جشنواره اعلام و ۴۳۷ اثر از استان‌های مختلف به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری، برگزیدگان در قالب‌های سرمقاله، تیتر، خبر، گزارش، عکس و مصاحبه معرفی و تقدیر خواهند شد.

سرپرست اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در پایان تأکید کرد: انسجام رسانه‌ای، هم‌افزایی میان نهادها و پرهیز از موازی‌کاری در اطلاع‌رسانی ضروری است.

وی گفت: شورای اطلاع‌رسانی باید با برنامه‌ریزی منسجم، نقش مؤثرتری در جهت‌دهی به جریان اطلاع‌رسانی ایفا کند تا ضمن افزایش اعتماد عمومی، ظرفیت رسانه‌های بومی در خدمت توسعه استان قرار گیرد.

کد مطلب 6634121

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