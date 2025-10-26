فرماندار فیروزکوه: سد نمرود پس از دو دهه هنوز تکمیل نشده است

ابوالفضل زمانی‌نژاد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پروژه سد نمرود از حدود دو دهه پیش و پس از مطالعات اولیه وزارت نیرو و شرکت آب منطقه‌ای، با هدف تأمین آب شرب و کشاورزی اراضی پایین‌دست در شهرستان‌های فیروزکوه و گرمسار کلنگ‌زنی شد.

وی افزود: مطالعات این سد حتی از پیش از انقلاب اسلامی آغاز شده بود و قرار بود با ذخیره‌سازی حدود ۱۲۰ میلیون متر مکعب آب، بخش قابل توجهی از نیازهای منطقه را تأمین کند. با این حال، به دلیل مشکلات مالی، اجتماعی و مدیریتی، روند تکمیل آن تاکنون به طول انجامیده است.

زمانی‌نژاد ادامه داد: در طول این ۲۰ سال، بیش از هشت استاندار تغییر کرده‌اند اما پروژه به نتیجه نرسیده است. تأخیر در تخصیص اعتبارات عمرانی، از مهم‌ترین دلایل کندی اجرای طرح بوده است.

وی در تشریح مشکلات اجتماعی پروژه نیز گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، موضوع جابجایی روستای صلح‌بن از توابع بخش ارجمند بود؛ روستایی با قدمت بالا و وابستگی شدید مردم به محل زندگی‌شان. متقاعد کردن اهالی برای جابجایی، فرآیندی دشوار و زمان‌بر بود و در مقاطع مختلف با مقاومت‌های اجتماعی همراه شد.

فرماندار فیروزکوه تصریح کرد: در آن زمان برای اسکان اهالی، دو منطقه «چه‌زکین» و «موسیر» به‌عنوان مکان‌های جدید در نظر گرفته شد، اما تملک اراضی و پرداخت غرامت‌ها به‌درستی و در زمان مناسب انجام نگرفت که این امر اکنون هزینه‌های چند برابری برای وزارت نیرو ایجاد کرده است.

زمانی‌نژاد در پایان با اشاره به تصمیمات سفر اخیر رئیس‌جمهور به فیروزکوه افزود: در جریان این سفر، مقرر شد چهار هزار میلیارد تومان (۴ همت) برای تکمیل سد نمرود و جابجایی روستای صلح‌بن تخصیص یابد. امیدواریم با تحقق سریع این اعتبار، مشکلات این پروژه دیرینه برطرف و عملیات اجرایی به پایان برسد.